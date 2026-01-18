Duyunca yüzünüzde tebessüm olacak: Penceredeki küçük delik bakın ne işe yarıyor?
PVC pencerelerinde çoğu kişinin fark etmediği delikler bulunur. Aslına bu delikler ısı yalıtımı için çok önemlidir...
Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte evlerde ısınma ihtiyacı artar. Kombi ya da kaloriferler ne kadar çalışırsa çalışsın, bazı durumlarda iç mekânlar istenen sıcaklığa ulaşmayabilir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, fark edilmeden oluşan ısı kayıplarıdır. Özellikle pencerelerden sızan soğuk hava, hem konforu düşürür hem de enerji tüketimini artırır. Bu noktada PVC pencerelerde bulunan ve çoğu zaman göz ardı edilen bazı detaylar büyük önem taşır.
KIŞI RAHAT GEÇİRECEKSİNİZ PVC pencerelerde yer alan yuvarlak parçalar, pencerenin kasaya ne kadar sıkı bastığını ayarlayan kilit pimleridir. Bu pimler sayesinde pencere kanadı, lastiklere daha fazla ya da daha az baskı uygular. Kış aylarında pencerenin daha sıkı kapanması gerekirken, yaz aylarında bu baskının azaltılması önerilir. Aksi durumda dışarıdan soğuk hava girişi artar ve ısı kaybı yaşanır.
Pencerede hangi ayarın aktif olduğunu anlamak için basit bir yöntem uygulanabilir. Pencere kapalıyken kanat ile kasa arasına ince bir kâğıt yerleştirilir. Kâğıt kolayca çekilip çıkıyorsa pencere yaz ayarındadır. Kâğıt zorlanmadan çıkmıyor ya da yırtılıyorsa pencere kış ayarına yakındır.
Yuvarlak kilit pimlerinin üzerinde genellikle küçük bir çentik bulunur. Bu çentik, pencerenin ayar durumunu gösterir. Çentik iç tarafa, yani pencerenin içine doğru bakıyorsa lastik baskısı artar ve bu ayar kış için uygundur. Çentik tam ortadaysa standart ayar söz konusudur. Çentik dış tarafa doğruysa lastik baskısı azalır ve bu ayar yaz ayları için kullanılır./ kaynak: akşam
