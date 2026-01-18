Duyunca yüzünüzde tebessüm olacak: Penceredeki küçük delik bakın ne işe yarıyor?

Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte evlerde ısınma ihtiyacı artar. Kombi ya da kaloriferler ne kadar çalışırsa çalışsın, bazı durumlarda iç mekânlar istenen sıcaklığa ulaşmayabilir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, fark edilmeden oluşan ısı kayıplarıdır. Özellikle pencerelerden sızan soğuk hava, hem konforu düşürür hem de enerji tüketimini artırır. Bu noktada PVC pencerelerde bulunan ve çoğu zaman göz ardı edilen bazı detaylar büyük önem taşır.