  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Duyunca yüzünüzde tebessüm olacak: Penceredeki küçük delik bakın ne işe yarıyor? Suriye’deki teröristlerin son çırpınışları! Tişrin Barajı çevresinde çatışma şiddetlendi Günün karikatür haberi Tazminatör Mourinho'dan geldi! Sen kim Real kim artık... Aşiretler, Deyrizor’u terör örgütü YPG/SDG’den tamamen kurtardı Sessiz sedasız harekat yapılmıştı ama o da patladı! Ne İtalya ne İspanya... Brezilyalı cilt uzmanından C vitamin maskesi şaşırtacak! Doktor evde 7/24 yapın diyor: Bakın ne işe yarar? Putin’in şakası yok! Binden fazla güdümlü füze ateşlendi, 1300 İHA havalandı Bakanlıktan özel okullara 83 milyon lira ceza
Hayat-Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Duyunca yüzünüzde tebessüm olacak: Penceredeki küçük delik bakın ne işe yarıyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Duyunca yüzünüzde tebessüm olacak: Penceredeki küçük delik bakın ne işe yarıyor?

PVC pencerelerinde çoğu kişinin fark etmediği delikler bulunur. Aslına bu delikler ısı yalıtımı için çok önemlidir...

#1
Foto - Duyunca yüzünüzde tebessüm olacak: Penceredeki küçük delik bakın ne işe yarıyor?

Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte evlerde ısınma ihtiyacı artar. Kombi ya da kaloriferler ne kadar çalışırsa çalışsın, bazı durumlarda iç mekânlar istenen sıcaklığa ulaşmayabilir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, fark edilmeden oluşan ısı kayıplarıdır. Özellikle pencerelerden sızan soğuk hava, hem konforu düşürür hem de enerji tüketimini artırır. Bu noktada PVC pencerelerde bulunan ve çoğu zaman göz ardı edilen bazı detaylar büyük önem taşır.

#2
Foto - Duyunca yüzünüzde tebessüm olacak: Penceredeki küçük delik bakın ne işe yarıyor?

KIŞI RAHAT GEÇİRECEKSİNİZ PVC pencerelerde yer alan yuvarlak parçalar, pencerenin kasaya ne kadar sıkı bastığını ayarlayan kilit pimleridir. Bu pimler sayesinde pencere kanadı, lastiklere daha fazla ya da daha az baskı uygular. Kış aylarında pencerenin daha sıkı kapanması gerekirken, yaz aylarında bu baskının azaltılması önerilir. Aksi durumda dışarıdan soğuk hava girişi artar ve ısı kaybı yaşanır.

#3
Foto - Duyunca yüzünüzde tebessüm olacak: Penceredeki küçük delik bakın ne işe yarıyor?

Pencerede hangi ayarın aktif olduğunu anlamak için basit bir yöntem uygulanabilir. Pencere kapalıyken kanat ile kasa arasına ince bir kâğıt yerleştirilir. Kâğıt kolayca çekilip çıkıyorsa pencere yaz ayarındadır. Kâğıt zorlanmadan çıkmıyor ya da yırtılıyorsa pencere kış ayarına yakındır.

#4
Foto - Duyunca yüzünüzde tebessüm olacak: Penceredeki küçük delik bakın ne işe yarıyor?

Yuvarlak kilit pimlerinin üzerinde genellikle küçük bir çentik bulunur. Bu çentik, pencerenin ayar durumunu gösterir. Çentik iç tarafa, yani pencerenin içine doğru bakıyorsa lastik baskısı artar ve bu ayar kış için uygundur. Çentik tam ortadaysa standart ayar söz konusudur. Çentik dış tarafa doğruysa lastik baskısı azalır ve bu ayar yaz ayları için kullanılır./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi
Gündem

İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girdi ve bölge..
"Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor
Siyaset

“Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Sözcü TV’ye çıkarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin sorulan art niyetli sorulara verdiği ceva..
İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını
Gündem

İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını

İstanbul’da yine, yeni, yeniden otobüs yangını çıktı. Üsküdar’da bir İETT otobüsünün motoru beceriksiz İBB kadrolarının bakımsız bırakması y..
Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.
Gündem

Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.

Gazeteci Zafer Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın trafik sorununa getirdiği savunmaların, aslında AK Parti iktidarını..
PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor
Gündem

PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor

İki gün önce Suriye’nin Halep’i Türkiye ile birlikte temizlediğini iddia eden PYD Eş Başkanı Xerib Hiso, bugün de canlı yayında Suriye’nin Ş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23