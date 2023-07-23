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Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor: En büyük alternatif çözümü, benzerini buldular

2023-07-23 14:13:16
Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor: En büyük alternatif çözümü, benzerini buldular

İçinde bol bol C vitamini ve demir olan kuru dutu yazın ve kışın tüketebilirsiniz. Ayrıca sade yediğinizde bile müthiş antioksidan kaynağına sahip olan dut kurusu yoğurtla birlikte karıştırıldığında ise tatlı ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. sağlık olarak kuru dut ve yoğurdu nasıl ve ne zaman tüketmeniz gerektiğini sizler için hazırladık. Dünyanın son yılların en çok satan besinleri arasında yer aldı, kullananlarda C vitamini ve demir vücuda yeterli gelmesi oluşturuyor.

#1
Foto - Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor: En büyük alternatif çözümü, benzerini buldular

Antioksidan Deposu! Dutun sadece meyvesi değil sapı ve yaprağıda antioksidan açısından zengindir. Antioksidanlar mikropların rahatça dolaşmasının önüne geçer. Ayrıca dut meyvesinin içinde Resveratrol antioksidanı var ve bu antioksidan uzun yıllar yaşamayı ve yaşlanmayı geçiktiriyor. Bağışıklık Sistemini Güçlendiriyor! Vücudumuzda bulunan beyaz kan hücreleri hastalıklara karşı sürekli savaşırlar.Bu beyaz kan hücrelerinin ölmesinde en önemli faktör duttur ve içinde iyileştirmeye yardımcı olan alkoidler bulunur. Bu sayede hastalıklardan korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

#2
Foto - Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor: En büyük alternatif çözümü, benzerini buldular

4- Kansere Karşı Kalkandır! Kuru dut çin tıbbında da kansere karşı sağlıklı bir besin olarak kullanılmıştır. Yapılan çalışmaların doğru sonuçlandığı görülmüştür. Sağlıklı bir yaşam için ise her gün bir avuç kuru dut tüketmelisiniz.

#3
Foto - Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor: En büyük alternatif çözümü, benzerini buldular

3- Kan Şekerini Dengeler!İçinde bulunan DNJ maddesi kan şekerini koruyor.Yapılan araştırmalar sonucu kan şekerini ise dengeliyor. Ayrıca diyabet hastalarının porsiyonuna dikkat ederek tüketmesi gerekir.

#4
Foto - Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor: En büyük alternatif çözümü, benzerini buldular

2- Bağırsakları Çalıştırır! Kuru dut lifli yapısı sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Ayrıca kalp sağlığını düzenliyor ve kolesterolü dengede tutuyor.

#5
Foto - Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor: En büyük alternatif çözümü, benzerini buldular

1-Tatlı Krizleri İçin En Sıhhatli Çözüm! Tatlı krizleriniz başladığı zaman yağsız yoğurt ve kuru dutu karıştırın. Tatlı kriziniz kesilecektir. İstediğinizde sabahları kahvaltı yaparken yada öğlen yemeğinde veya diyet yaparken de tatlı niyetine tüketebilirsiniz.

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