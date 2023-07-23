Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor: En büyük alternatif çözümü, benzerini buldular

İçinde bol bol C vitamini ve demir olan kuru dutu yazın ve kışın tüketebilirsiniz. Ayrıca sade yediğinizde bile müthiş antioksidan kaynağına sahip olan dut kurusu yoğurtla birlikte karıştırıldığında ise tatlı ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. sağlık olarak kuru dut ve yoğurdu nasıl ve ne zaman tüketmeniz gerektiğini sizler için hazırladık. Dünyanın son yılların en çok satan besinleri arasında yer aldı, kullananlarda C vitamini ve demir vücuda yeterli gelmesi oluşturuyor.