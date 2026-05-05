SAHA 2026 Fuarı, Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi
Savunma, havacılık ve uzay sanayiinin dev buluşması SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açarken bazı silah sistemleri ilk kez görücüye çıktı. Milli teknolojinin gövde gösterisi SAHA 2026 başladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda, 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Türkiye'nin gururu Baykar, ASELSAN ve ROKETSAN gibi devlerin en ileri sistemleri, 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak olan bu dev sahnede buluştu.