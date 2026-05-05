SAHA 2026 Fuarı, Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi

TEKNOLOJİ ORDUSU: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; TÜBİTAK, KOSGEB, Türk Patent ve Marka Kurumu, TUA ile TSE’den oluşan "Teknoloji Ordusu" ile fuarın en stratejik katılımcısı olarak yerini aldı. Bakanlık standından bu yıl Antalya’da gerçekleşecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi tanıtımı için de IAC 2026 alanı oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bin metrekareyi aşan devasa bir alanda, Türkiye’nin tam bağımsızlık vizyonunu temsil eden yerli ve millî çözümlerini sergiliyor. Bakanlık çatısı altında birleşen kurumlar, sadece birer katılımcı değil; Türkiye’nin Ar-Ge, standartlaştırma, fikri mülkiyet ve KOBİ gücünü birleştiren bir ekosistem olarak fuarda gövde gösterisi yapıyor.