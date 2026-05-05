SAHA 2026 Fuarı, Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SAHA 2026 Fuarı, Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi

Savunma, havacılık ve uzay sanayiinin dev buluşması SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açarken bazı silah sistemleri ilk kez görücüye çıktı. Milli teknolojinin gövde gösterisi SAHA 2026 başladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda, 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Türkiye'nin gururu Baykar, ASELSAN ve ROKETSAN gibi devlerin en ileri sistemleri, 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak olan bu dev sahnede buluştu.

İLK KITALARARASI FÜZEMİZ YILDIRIM HAN BÜYÜLEDİ! Fuarda Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan Yıldırım Han, özellikle yabancı gözlemciler ve savunma uzmanları üzerinde büyük heyecana neden oldu. 6 bin kilometre ve üzeri menzili bulunan Yıldırım Han’a 4 itki motoru 9 mach ile 25 mach arasında değişen baş döndürücü bir sürat sağlıyor. Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırım Han, sıvı nitrojen tetroxide yakıt kullanıyor. Yeni füzemiz, Türkiye’ye savunmanın devler liginde yer sağlayarak büyük bir caydırıcılık gücü sağlayacak.

YENİ MİLLİ TEKNOLOJİLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI: SAHA 2026'da çok sayıda teknoloji ilk kez sergilenecek. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle dikkati çeken MIZRAK akıllı dolanan mühimmat, fuarda görücüye çıkacak. Baykar'ın geliştirdiği K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat da ilk kez SAHA 2026’da sergilenecek. ASELSAN, 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini SAHA 2026'da küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek.

SAVUNMADA DEVLER SAHNESİ! ROKETSAN ve FNSS işbirliğiyle ortaya çıkan ve kamuoyunda "lazer silahı" olarak bilinen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Platformu, ilave kabiliyetlerle SAHA 2026'da boy gösterecek. Fuarda ROKETSAN'ın en yeni ve ileri teknoloji ürünlerinin de tanıtımı yapılacak. STM ise modern harp sahasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk kez SAHA 2026'da sergileyecek.

TEKNOLOJİ ORDUSU: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; TÜBİTAK, KOSGEB, Türk Patent ve Marka Kurumu, TUA ile TSE’den oluşan "Teknoloji Ordusu" ile fuarın en stratejik katılımcısı olarak yerini aldı. Bakanlık standından bu yıl Antalya’da gerçekleşecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi tanıtımı için de IAC 2026 alanı oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bin metrekareyi aşan devasa bir alanda, Türkiye’nin tam bağımsızlık vizyonunu temsil eden yerli ve millî çözümlerini sergiliyor. Bakanlık çatısı altında birleşen kurumlar, sadece birer katılımcı değil; Türkiye’nin Ar-Ge, standartlaştırma, fikri mülkiyet ve KOBİ gücünü birleştiren bir ekosistem olarak fuarda gövde gösterisi yapıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23