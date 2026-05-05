  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SAHA 2026 Fuarı, Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi Amedspor için flaş iddia! Galatasaray'ın yıldızı transfer listesinde Türkiye'nin savunmadaki şovu sürüyor: Karmod tanıttı Flaş İran iddiası! ABD ve İsrail saldırıya hazırlanıyor İsrail'e füze üreteceklerini açıklamışlardı! 50 bin çalışan işten çıkarılacak, fabrikalar kapanacak Örtü kaldırıldı, Türkiye'nin kıtalararası füzesi ortaya çıktı İttifaka çekimser yaklaşan Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı: Anlaşmaya geliyorlar Bakan Çiftçi resmen duyurdu: 150 milyon lira destek! Bakanlıktan yeni ‘doğum izni’ açıklaması: Tek başvuru şartı var
Teknoloji-Bilişim
4
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin savunmadaki şovu sürüyor: Karmod tanıttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin savunmadaki şovu sürüyor: Karmod tanıttı

Karmod firmasının savunma alanındaki zırhlı güvenlik kabinleri ortaya çıktı. SAHA 2026'da sergilenen ürünler dikkatleri üzerine çekti.

#1
Foto - Türkiye'nin savunmadaki şovu sürüyor: Karmod tanıttı

Karmod, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda zırhlı güvenlik ürünlerini tanıtıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı bugün başladı. Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak.

#2
Foto - Türkiye'nin savunmadaki şovu sürüyor: Karmod tanıttı

Karmod, SAHA 2026'da zırhlı güvenlik kabinleriyle yer alıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, hazır yapı sektöründeki 40 yıllık tecrübeleriyle savunma sanayisine yönelik destekleyici ürünler geliştirdiklerini belirtti. Küçük, zırhlı güvenlik kulübeleri ve zırhlı siperlik ürünlerini fuar vesilesiyle daha yakından tanıtma fırsatı bulduklarını aktararak, yerli üretim zırhlı güvenlik yapılarıyla, Türkiye'nin savunma sanayi yolundaki ilerleyişine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti. Kabin üretimindeki tecrübeleriyle, savunma sanayisine yönelik kurşun geçirmez zırhlı güvenlik kulübeleri ürettiklerinin altını çizen Küçük, "Geliştirdiğimiz zırhlı siperliklerimizle savunma alanındaki ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz. Çok farklı ihtiyaç alanlarına özel üretim yaptığımız zırhlı kulübe ve zırhlı siperlik kalkan modellerimizi fuar vesilesiyle daha yakından tanıtma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Türkiye'nin savunmadaki şovu sürüyor: Karmod tanıttı

Tek gövdede 28 metrekare büyüklüğe kadar zırhlı kulübeler ürettiklerini anlatan Küçük, kurşun geçirmez güvenlik kulübelerinde standart olarak 3 ila 15 metrekare arasında değişen 8 farklı ölçüde üretim gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaştı. Küçük, bununla birlikte kullanım yerlerine özel tek tırla taşınabilen 28 metrekare büyüklüğe kadar tek gövdede üretim yapabildiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Kurşun geçirmez zırhlı siperlik ürünlerimiz tekli ile birlikte ikili ve üçlü birleşimli modellerde üretiyoruz. Güvenlik yapılarımız, gövde ve pencerelerle tüm alanları BR7 seviyesinde koruma sağlıyor. Nöbet kulübelerinin kapı dahil her yönünde gözetleme pencereleri yer alıyor. Pencerelerde atış mazgalları konumlandırılıyor. Hedef aydınlatma projektörü, saldırı ikaz alarm sistemleriyle tam donanımda güvenlik kulübeleri üretimi gerçekleştiriyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti
Gündem

Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) stratejik Hürmüz Boğazı geçişi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne..
Liyakatsiz kadroların faturası garibanın sofrasına kesildi!
Ekonomi

Liyakatsiz kadroların faturası garibanın sofrasına kesildi!

İBB iştiraki Halk Ekmek AŞ, vatandaşı canından bezdiren zamlarına bir yenisini daha ekledi. Hizmet yerine reklam ve şov peşinde koşan Ekrem ..
Ve savaş yeniden başladı! ABD savaş gemileri vuruldu
Dünya

Ve savaş yeniden başladı! ABD savaş gemileri vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada "İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile ticari gemilere saldırdı" ..
7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon
Gündem

7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon

Aydın merkezli Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi tutuklandı. MASAK ..
Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı
Gündem

Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul’a getirildi. Haval..
Bahçeli: Öcalan'ın statü açığı meselesi ele alınmalı
Siyaset

Bahçeli: Öcalan'ın statü açığı meselesi ele alınmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, Terörsüz Türkiye hedefinin ba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23