SAHA 2026 Fuarı, Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi
Örtü kaldırıldı, Türkiye'nin kıtalararası füzesi ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Örtü kaldırıldı, Türkiye'nin kıtalararası füzesi ortaya çıktı

SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda Türkiye'nin kıtalararası füzesi Yıldırımhan ilk kez gösterildi.

Foto - Örtü kaldırıldı, Türkiye'nin kıtalararası füzesi ortaya çıktı

Türkiye, savunma teknolojilerinde dikkat çeken bir adım daha attı. Milli Savunma Bakanlığı, “YILDIRIMHAN” adı verilen hipersonik kıtalararası balistik füze sistemini kamuoyuna tanıttı.

Yaklaşık 6.000 kilometre menzile sahip olan YILDIRIMHAN, Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara ulaşabiliyor.

Sistem, sıvı nitrogen tetroksit (NTO) yakıt kullanırken dört roket motoruyla tahrik ediliyor.

Hipersonik hız kabiliyeti sayesinde YILDIRIMHAN’ın mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Yüksek hız ile manevra yeteneğini bir araya getiren sistem, hedef bölgeye kısa sürede erişerek karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını önemli ölçüde sınırlandırıyor.

Modern harp doktrinleri çerçevesinde “kuvvet çarpanı” olarak değerlendirilen YILDIRIMHAN’ın, Türkiye’nin stratejik caydırıcılığına katkı sağlaması bekleniyor.

Zekensky gerçek niyeti

İnternet Ulusal medya haberlerde Ukrayna devlet başkanı zekensky Türkiye'den ogrendigi insansız platformlardan sidayi Yunanistan'a vermekten sözde Türkiye dostluğundan vazgecmis tabi inanırsan yunanistana sözde göstermelik dirsek gösteriyor burada bana istediğin teknolojiyi rahatlikla güvenerek verebilirsin Türkiye'ye ben güvenilir ortağım şeklinde kandirip senin sırrın benim sırrın demek istiyor bu sayede bizi saf gördüğü Türkiye'nin güvenini kazanıp Türkiye'nin bütün teknolojisini alabilecegini düşünüyor çünkü Türkiye'yi nasıl olsa benim yalanına inanıp baba daha çok teknoloji verir onlari daha sonra Yunan'da israilede avrupayada türk yapımı öğrendiğim bütün teknolojiyi peşkeş çekerim peşinde aynısı İtalya ve İspanya içinde geçerli Türkiye'den ogrendiklerı teknolojiyi kendilerine naletnenin peşinde değiller mi...ama İspanya yinede verip alıyor atak ve anadoluda İspanya ile ortak yapıldı şimdide uçak gemimiz ortaklaşa yapılıyor ans İtalya bu güne kadar ne verdi ortağı olduğu sam t veya aurofayter veya Airbus'tan bir teknolojimi verdi bu silahlar (İngiliz Fransız Alman italya ve İspanya ) ortak yapım silahlar
