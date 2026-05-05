Örtü kaldırıldı, Türkiye'nin kıtalararası füzesi ortaya çıktı
SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda Türkiye'nin kıtalararası füzesi Yıldırımhan ilk kez gösterildi.
Türkiye, savunma teknolojilerinde dikkat çeken bir adım daha attı. Milli Savunma Bakanlığı, “YILDIRIMHAN” adı verilen hipersonik kıtalararası balistik füze sistemini kamuoyuna tanıttı.
Yaklaşık 6.000 kilometre menzile sahip olan YILDIRIMHAN, Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara ulaşabiliyor.
Sistem, sıvı nitrogen tetroksit (NTO) yakıt kullanırken dört roket motoruyla tahrik ediliyor.
Hipersonik hız kabiliyeti sayesinde YILDIRIMHAN’ın mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Yüksek hız ile manevra yeteneğini bir araya getiren sistem, hedef bölgeye kısa sürede erişerek karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını önemli ölçüde sınırlandırıyor.
Modern harp doktrinleri çerçevesinde “kuvvet çarpanı” olarak değerlendirilen YILDIRIMHAN’ın, Türkiye’nin stratejik caydırıcılığına katkı sağlaması bekleniyor.
