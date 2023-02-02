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Türkiye
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Yoğun kar yağışı ağaçları devirdi!

2023-02-02 07:43:56
Yoğun kar yağışı ağaçları devirdi!

Malatya’da yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.

#1
Foto - Yoğun kar yağışı ağaçları devirdi!

Malatya şehir merkezinde akşam saatlerinde karla karışık başlayan yoğun kar yağışı etkisini arttırarak sürüyor.

#2
Foto - Yoğun kar yağışı ağaçları devirdi!

Aralıksız devam eden karın ağırlığına dayanamayan bazı ağaçlar devrilirken, bazı ağaçlarda ise kırılan dallar sarkıklara neden oldu.

#3
Foto - Yoğun kar yağışı ağaçları devirdi!

Fırat Mahallesi Profesör Doktor Sezai Yılmaz Sokak'ta yoğun kar yağışına dayanamayan 10 metrelik bir ağaç da park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

#4
Foto - Yoğun kar yağışı ağaçları devirdi!

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edilirken devrildiği araca zarar veren ağaç ekipler tarafından yol kenarına alındı.

#5
Foto - Yoğun kar yağışı ağaçları devirdi!

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu kent merkezinde belediye ekiplerin kar temizleme çalışmaları ise sürüyor.

#6
Foto - Yoğun kar yağışı ağaçları devirdi!

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