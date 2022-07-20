2022-07-20 15:40:30 YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılacak? YKS tercihleri sıkça sorulan sorular:
YKS tercihleri yüksek puanla mı düşük sıralama mı tercih edilmeli? YKS tercihleri nasıl yapılacak? soruları ÖSYM’nin YKS sonuçlarını açıklamasından sonra tercih yapacak adaylar tarafından sıklıkla sorulan sorular arasında. ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları kılavuzunu yayınladı. Buna göre adaylar üniversite tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki YKS tercihleri nasıl yapılacak? YKS üniversite tercihleri puana göre mi başarı sırasına göre mi yapılacak? YKS tercihlerinde kaç bölüm seçilecek? İşte YKS tercihleri sıkça sorulan sorular: