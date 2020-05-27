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Eğitim
7
YKS sınav yerleri açıklandı mı?

2020-05-27 18:27:58
YKS sınav yerleri açıklandı mı?

YSK sınavına girecek olan adaylar YKS sınav giriş belgelerini sorguluyor. YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

#1
Foto - Üniversite sınavına sayılı günler kala YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. YKS sınavının bu yıl maskeyle yapılıp yapılmayacağı da merak edilen bir diğer konulardan birisi.

Üniversite sınavına sayılı günler kala YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. YKS sınavının bu yıl maskeyle yapılıp yapılmayacağı da merak edilen bir diğer konulardan birisi.

#2
Foto - Sınav yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

Sınav yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

#3
Foto - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya yaptığı açıklamalarında maske kullanımı ile ilgili şöyle konuştu:

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya yaptığı açıklamalarında maske kullanımı ile ilgili şöyle konuştu:

#4
Foto -

"Sınav süresinde takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. Her koşulda adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır."

#5
Foto - Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; ? Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, ? Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, ? Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, ? Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, ? Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ? İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; ? Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, ? Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, ? Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, ? Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, ? Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ? İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

#6
Foto - YKS 2020 ne zaman? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.

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