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Yine yüksekten uçtu! Özgür Özel’den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna şov kokan cevap

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Yine yüksekten uçtu! Özgür Özel’den “Sıra size de gelecek mi?” sorusuna şov kokan cevap

Ülkenin gündemi sarsılırken Özgür Özel, Bilecik'te yine kendine vazife çıkardı ve her zamanki gibi ucuz şovlarına bir yenisini daha ekledi.

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Foto - Yine yüksekten uçtu! Özgür Özel’den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna şov kokan cevap

Vatandaşların haklı endişelerini ve son dönemdeki hukuki gelişmeleri siyasi bir malzeme haline getiren Özel, kameralar önünde yine rol kesmeyi ihmal etmedi. Danışıklı dövüş sahnede, adeta ucuz bir Hollywood filminin başrol oyuncusu gibi poz kesen Özel, gerçeklerden kopuk yüz ifadesiyle yine milletin akıllarıyla alay etti.

#2
Foto - Yine yüksekten uçtu! Özgür Özel’den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna şov kokan cevap

Vatandaşın "Başkanım size de sıra gelecek mi?" şeklindeki, artan skandalları ve kirli ilişkileri ima eden manidar sorusu karşısında bile ciddiyetten uzaklaşan Özgür Özel, yine laf ebeliğine sığındı.

#3
Foto - Yine yüksekten uçtu! Özgür Özel’den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna şov kokan cevap

Pişkin bir gülümsemeyle "Demirden korkan trene binmez kardeşim" diyerek ucuz kabadayılık taslayan Özel, arkasında bıraktığı siyasi enkazı bu hamaset cümleleriyle örtbas etmeye çalıştı.

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Yorumlar

misafir

Gökkuşağı renkli klavyesi olan kardeşim, adam haksızmı.? ne kadar CeHaPe li varsa hapse gidiyor, Butlan icat edip adamı koltuğundan atıyorlar, CB adaylarının hepsi hapiste, eeee ne demesini bekliyorsun Bal damlayan parmakların için.
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