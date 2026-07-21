Yine yüksekten uçtu! Özgür Özel’den “Sıra size de gelecek mi?” sorusuna şov kokan cevap
Ülkenin gündemi sarsılırken Özgür Özel, Bilecik'te yine kendine vazife çıkardı ve her zamanki gibi ucuz şovlarına bir yenisini daha ekledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ülkenin gündemi sarsılırken Özgür Özel, Bilecik'te yine kendine vazife çıkardı ve her zamanki gibi ucuz şovlarına bir yenisini daha ekledi.
Vatandaşların haklı endişelerini ve son dönemdeki hukuki gelişmeleri siyasi bir malzeme haline getiren Özel, kameralar önünde yine rol kesmeyi ihmal etmedi. Danışıklı dövüş sahnede, adeta ucuz bir Hollywood filminin başrol oyuncusu gibi poz kesen Özel, gerçeklerden kopuk yüz ifadesiyle yine milletin akıllarıyla alay etti.
Vatandaşın "Başkanım size de sıra gelecek mi?" şeklindeki, artan skandalları ve kirli ilişkileri ima eden manidar sorusu karşısında bile ciddiyetten uzaklaşan Özgür Özel, yine laf ebeliğine sığındı.
Pişkin bir gülümsemeyle "Demirden korkan trene binmez kardeşim" diyerek ucuz kabadayılık taslayan Özel, arkasında bıraktığı siyasi enkazı bu hamaset cümleleriyle örtbas etmeye çalıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23