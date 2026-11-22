"Uçan kanat" tasarımı ve dahili silah taşıma sistemi ile ANKA-3'ün kolayca tespit edilmeden düşman hattına yaklaşacağı ifade edilen haberde, ANKA-3'ün Ege ve Trakya hava sahasına ilk giren olacağı, kritik radarları, uçaksavar bataryalarını (Patriot ve S-300 gibi) ve altyapıyı imha ederek insanlı savaş uçaklarının önünü açmak için tasarlandığına dikkat çekildi. Türk ordusunun sipariş ettiği geliştirilmiş versiyonun, 1,75 tona kadar silah taşıyabileceği ifade edilen haberde ANKA-3'ün, uzun menzilli havadan karaya füzeler (SOM-J gibi) ve hassas güdümlü bombalar taşıyabileceği ve Yunan topraklarının derinliklerindeki hedefleri, deniz üslerini veya donanmanın yüzey birimlerini tehdit edeceği aktarıldı. Haberde, ANKA-3'ün, insanlı uçakların (F-16 ve gelecekte KAAN gibi) yanında "sadık bir yardımcı" olarak görev yapmak ve pilot kaybı riski olmadan en tehlikeli görevleri üstlenmek üzere tasarlandığı ifade edildi. ANKA 3'ün KAAN savaş uçağı ile Yunanistan için baş ağrıtıcı olacağının altı çizilen haberde potansiyel bir kriz durumunda Atina'nın İsrail'den gelişmiş silah sistemleri almasının gerektiği vurgulandı.