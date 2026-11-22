Yine İsrail’e yalvaracaklar! ANKA-3 korkusu dağları sardı: “Çok fena baş ağrıtacaklar” itirafı geldi
Türk savunma sanayiinin insansız savaş uçağı projelerinden ANKA-3 için alım hedefinin 80 adede çıkarılması ve seri üretim hattı hazırlıkları, Yunanistan basınında geniş yankı buldu. Uçan kanat tasarımı, düşük radar kesit alanı ve 1.750 kilogram mühimmat kapasitesiyle öne çıkan ANKA-3'ün, 2027'de başlayacak teslimatlarla Ege ve Doğu Akdeniz'de önemli bir taarruz gücü oluşturacağı değerlendirildi. Yunan medyasında yer alan analizlerde, ANKA-3 ve KAAN'ın oluşturacağı caydırıcılık karşısında muhtemel kriz senaryolarında İsrail'den gelişmiş silah sistemleri temin edilmesi gerektiği öne sürüldü.