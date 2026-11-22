Türkiye’ye kazık atan BYD’ye büyük şok: Satışı yasaklandı
Türkiye'ye yatırım sözü verip tutmayan Çinli otomobil devi BYD ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye yatırım sözü verip tutmayan Çinli otomobil devi BYD ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Hollanda'daki Lahey Mahkemesi, Jaguar Land Rover'ın başvurusu üzerine BYD'nin Ti7 SUV modelinin Defender'ın tescilli tasarım haklarını ihlal ettiğine hükmederek Avrupa Birliği'nde satışına geçici tedbir yasağı getirdi. Kararın modelin AB'deki satışı, ithalatı, üretimi, depolanması ve teslimatını kapsadığı bildirilirken, BYD'nin karara itiraz edeceğini açıkladığı kaydedildi. Mahkemenin Birleşik Krallık satışlarına ilişkin talebi yetkisiz olduğu gerekçesiyle kapsam dışı bıraktığı ve esas davanın altı ay içinde açılması gerektiği aktarıldı.
BYD’nin Ti7 modeli, Land Rover Defender’a olan benzerliği nedeniyle Avrupa Birliği’nde satış engeliyle karşılaştı. Jaguar Land Rover’ın başvurusunu değerlendiren Lahey Mahkemesi, 20 Kasım’da verdiği geçici tedbir kararıyla SUV’un Defender’a ait tescilli tasarım haklarını ihlal ettiğine hükmetti.
Mahkemenin dikkat çektiği ayrıntılar arasında gövde oranları, yuvarlatılmış çamurluk açıklıkları, camların oluşturduğu kesintisiz çizgi ve arka kapının gerisindeki karakteristik panel bulunuyor. Kararda, BYD’nin işaret ettiği tasarım farklılıklarının otomobilin genel görünümünü yeterince değiştirmediği belirtildi.
Yasak, satışın yanı sıra modelin AB’de ithalatını, üretimini, depolanmasını ve teslimatını da kapsıyor. Ti7 henüz AB pazarına sunulmadığından karar, mevcut satışları durdurmak yerine modelin pazara girişini önlemeyi amaçlıyor. BYD ise karara karşı çıkıyor.
Şirket, Ti7’nin kendi bağımsız tasarım çalışmasının ürünü olduğunu ve Jaguar Land Rover’ın haklarını ihlal etmediğini savunarak itiraz yoluna gideceğini açıkladı. Karar Birleşik Krallık’taki satışları kapsamıyor. Mahkeme, BYD’nin bu ülkedeki şirketine yönelik talepleri değerlendirmeye yetkili olmadığına hükmetti.
Böylece Ocak 2027’de başlaması planlanan İngiltere teslimatları bu karardan etkilenmiyor. Davanın esası hakkında henüz nihai karar verilmiş değil. Jaguar Land Rover’ın altı ay içinde esas davayı açması gerekiyor; aksi takdirde BYD’ye getirilen yasağın kaldırılması gündeme gelebilecek.
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