Emekli ve asgari ücretliye 2027 zam hesabı için dikkat çeken iddia! Kulislerde konuşulan o rakamlar şaşırttı
Ocak 2027'de yapılacak maaş düzenlemeleri öncesinde Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, emekli ve asgari ücretliler için masada konuşulan zam formüllerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kademeli zam, refah payı, seyyanen artış ve 65 yaş üstü desteğinin gündemde olduğunu belirten Çetinkaya, kök maaş düzenlemesiyle birlikte en düşük emekli aylığının 30 bin lira seviyelerine çıkabileceğini ifade etti.