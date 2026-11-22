Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak artışların geçmiş dönemlerden çok farklı bir sistemle hayata geçirileceğini belirten Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, "Bu düzenlemeler geçtiğimiz yıllardan farklı olacak. Hatta geçtiğimiz temmuz ayından da farklı olacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Bugüne kadar sadece 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyordu. Ancak bu yeni dönemden itibaren farklı kriterler de baz alınacak. Birincisi kademeli zam olacak; yaşa göre ve ödenen primlere göre artış yapılacak. 3600 günle emekli olan bir emeklimiz ile 9000 günle emekli olanın artış oranı aynı olmayacak. Daha fazla prim ödeyenin artış oranı daha yüksek olacak." ifadelerini kullandı.