Emekli ve memur zammıyla başlayan İsa Karakaş şunları söyledi: "Yasa gereği yapılması gereken zorunlu bir güncelleme var. Bu güncellemeler ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın son revize enflasyon ve beklenti anketlerine baktığımız zaman yüzde 29,5 ile yüzde 30'a yakın bir rakam geleceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arasında bir rakam gelebilir. Ortalama yüzde 10 diyebiliriz. Memur ve memur emeklilerinin durumu farklı. Çünkü toplu sözleşme var. Onlarda da beklentimiz yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arası. Ortalama yüzde 8 diyoruz. Şimdi burada önemli bir nokta şu. Emeklilere sizin de söylediğiniz üzere ilave bir iyileştirme yapılması söz konusu."