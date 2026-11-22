Nasıl iyileştirmeler yapılacak? sorusuna da Karakaş şu cevabı verdi: "Bütün emeklilere 10.000 ile 15.000 TL arası zamdan bahsediliyordu. O senaryonun kalktığını görüyoruz. Oransal bir zam şeklinde bir iyileştirme yapılacağını söyleyebiliriz. Bizim en son aldığımız kulis bilgisine göre prim gün sayısı yani 3.600 gün primi olanlara ayrı bir oranda, 5.400 günü olanla ayrı bir oranda, 7.000 günü olana ayrı bir oranda ve 9.000 günü olana ayrı bir oranda bir ilave oransal zam yapılması söz konusu olabilir.Kademeli oransal refah verilmesi daha doğru olur. En düşük emekli maaşına baktığımız zaman bugün itibariyle 23.552 TL zaten yasal güncelleme ile birlikte 25.900 TL'nin altında olmayacağı kesin. Buna ilave olarak ne kadarlık bir refah payı verilebilir? Yüzde 5 verildiği takdirde az önce söylediğim üzere prim boyutu baz alınacak.Biz tümünün daha kolay anlaşılması için şunu söyleyebiliriz. Beşlik bir ilave yaptığımız zaman yüzde 15 olur bu durumda 27.085 TL 10 puan verilirse 28.262 TL yani burada 30.000'i bulması için en az yüzde 17,5'luk bir refah payı verilmesi gerekiyor ki 30.000 olsun. 15 puan verildiği zaman 29.440 TL'lik bir rakam söz konusu olabilir.Ancak bizim son aldığımız kulis bilgisine göre sadece prim değil yaş boyutu da baz alınacak, çalışıp çalışmadığı gibi unsurlar da alacak."