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Spor
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Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

2023-07-23 12:21:06
Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Önümüzdeki sezon için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, transferde ise ince eleyip sık dokuyor. Önümüzdeki yıl şampiyon ünvanını korumak ve 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen G.Saray, son olarak Cedric Bakambu'yu İstanbul'a getirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde harekete geçen yönetim ve Erden Timur, yıldız futbolcu için harekete geçti ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncuyu renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

#1
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Galatasaray, önümüzdeki sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

#2
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncuları bir hayli zorlayacak antrenmanlar yaptırıyor.

#3
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

3 kulvarda yer alacak G.Saray, bu sayede sakatlık riskini minimuma indirmek ve oyuncuların kondisyonunu hazır tutmak istiyor.

#4
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

49 yaşındaki çalıştırıcı uzun maratonda bu sayede sakatlık riskini minimuma indirmek istiyor.

#5
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile kozlar paylaşılacak.

#6
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Cimbom ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 2 Ağustos'ta Rams Park'ta oynayacak.

#7
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Transferde tüm planlar Devler Ligi üzerine yapılırken, Aslan elemeleri geçip gruplara kalmak istiyor.

#8
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Bu zamana kadar transferde ince eleyip sık dokuyan Aslan, süreçte ise temkinli davrandı. G.Saray'da şu ana kadar Mostafa Mohamed bonservisiyle birlikte satıldı ve Cimbom'un kasasına 5.75 milyon Euro girdi.

#9
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Genç stoper Mathias Ross ise NEC Nijmegen'e 250 bin Euro karşılığında kiralandı.

#10
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullanan G.Saray, Angelino'yu kiraladı ve Halil Dervişoğlu'nun ise bonservisini aldı.

#11
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

3 transfer için kasadan çıkan rakam 4.8 milyon Euro olurken; şu ana kadar 1.2 milyon Euro kâr elde edildi.

#12
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Sarı-kırmızılılarda transfer konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#13
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

A Spor'a göre; Transferde tam yetkili Erden Timur, gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sıklaştırdı.

#14
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, kamp kafilesinde 10 kişiye yer vermemişti.

#15
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Bu isimlere tekliflerin gelmesi halinde ayrılmaları için kolaylık sağlanacak ve takım içi bütçe düşürülecek.

#16
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Forvet bölgesindeki eksikliği gidermek isteyen G.Saray, Demokratik Kongolu forveti İstanbul'a getirdi.

#17
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Sarı-kırmızılıların bu transfer için yaklaşık 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

#18
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak Cimbom'un, yıllık 1.5 milyon Euro civarında net maaş vereceği bildirildi.

#19
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde sponsorluk anlaşmasında transferlere değindi.

#20
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Erden Timur, Marcel Sabitzer ve Fred için "İki oyuncu listede var ama girişimimiz olmadı." ifadelerini kullanarak oyuncularla ilgilendiklerini dile getirmişti.

#21
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşın Cimbom'un gündemine gelen son isim ise Legia Varşova forması giyen Maik Nawrocki oldu.

#22
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

22 yaşındaki Polonyalı defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 maça çıkarken 2.506 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 4 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

#23
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Oyuncu Celtic'le prensipte anlaşırken, sarı-kırmızılıların devreye girmesiyle birlikte imzalar atılmadı.

#24
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Ezeli rakibinin peşinde olduğu Mert Müldür, Galatasaray'ın gündemine girdi.

#25
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Sacha Boey'un olası ayrılığını düşünen Cimbom, bu bölgeyi Mert Müldür'le güçlendirmekte karar kıldı.

#26
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Geçtiğimiz günlerde iki takımın da 24 yaşındaki milli oyuncu için 4 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklif verdiği iddia edilmişti.

#27
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Aslan teklifini revize ederek hem yerli alternatifini artırmak hem de rakibinin de ilgilendiği bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

#28
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Mert Müldür, 3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başlayan Mert Müldür, 2018'de A takıma yükseldi.

#29
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

2019 yazında Sassuolo'ya 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

#30
Foto - Yine bir FB-GS çekişmesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

İtalyan ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli sağ bekin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro

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