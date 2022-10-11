Yıllık ciroyu duyan şaşırıp kalıyor: Lise değil sanki darphane!

Cep harçlıklarını da kazanıyorlar Lise Müdürü Ercan Gökkaya, öğrencilerin mesleklerini yaşayarak öğrendiğini anlattı. 2020 yılında bir hayırsever tarafından okula 600 metrekarelik bir sera kurulduğunu ifade eden Gökkaya, “Şu anda içinde bulunduğumuz akıllı seramız tam otomatik sulama, gübreleme gibi işlemlerin yapıldığı bir yer. Hayırsever ve bakanlığımızın katkılarıyla kurduk. Seralarımızı kurduktan sonra bizim yıllık hedefimiz 750 bin kök bitkiydi ancak biz bunun da üzerine çıktık. Mevsimlik süs bitkisi, salon bitkisi üretiyoruz. Yani iç ve dış mekan üretimi yapıyoruz. Yine park bahçelerde kullanılan bitkileri üretiyoruz. Seralarımızın kurulmasıyla beraber döner sermaye ciromuz da oldukça yükseldi. 2022 yılında şu ana kadar döner sermaye ciromuz 1 milyon 102 bin lira. Buradan elde ettiğimiz gelirle öğrencilerimize dağıtım yapıyoruz. Öğrencilerimiz buradan bir miktar harçlıklarını almış oluyorlar. Öğrencilerimiz için bu çok önemli. Kendileri ürettiklerinde kendi emeklerinin karşılığını almış oluyorlar, bu da teşvik edici oluyor” dedi.