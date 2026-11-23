2024 seçimlerinde kazanılan 14 büyükşehir belediyesinin ardından başlayan çöküş, küfürlü ve hakaret içerikli mesajlarla tam bir siyasi enkaz haline geldi! CHP'den sonra Yeni Parti'de de yine aynı zihniyeti devam ettiren ağzı bozuk Özgür Özel'in skandal mesajları ve bitmek bilmeyen yönetim krizleri parti içindeki ipleri koparırken, başkanların büyük bölümü farklı saflara savruldu ve kadro adeta eridi. Peki, kopuşların arkasında hangi restleşmeler var, Yeni Parti saflarında kim kaldı? İşte siyasi kulisleri sarsan o tablo...