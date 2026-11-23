Milyonlarca çalışanın gözü kulağı aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken, iş dünyasından ezber bozan bir formül paylaşıldı. 2027 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesi Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), tek zam yerine ocak ve temmuz aylarında iki ayrı artış yapılmasını önerdi. Raporda ocak için yüzde 18,3, temmuz için yüzde 8,7 zam senaryosu paylaşılırken; bu formülün mevcut 28 bin 75 lira 50 kuruşluk net asgari ücrete uygulanması halinde maaşın temmuz ayında 36 bin 103 TL seviyesine çıkabileceği hesaplandı. İşte o önerinden kritik detaylar ve ortaya çıkan tüm rakamlar...