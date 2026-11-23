2027 asgari ücret için iki zam önerisi! Maaş 36 bin TL'yi aşabilir
Aralık ayında başlayacak 2027 yılı asgari ücret pazarlıkları öncesinde Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nden (TGSD) çarpıcı bir model önerisi geldi. Yılda tek zam uygulaması yerine altı ay arayla ocak ve temmuz aylarında kademeli artış yapılmasını öngören raporda, yeni maaşların ulaşacağı tutarlar ve enflasyon farkı detayı tek tek hesaplandı. Ocak ayında yüzde 18,3, temmuz ayında yüzde 8,7 artış yapılması halinde asgari ücretin yılın ikinci yarısında 36 bin 103 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak, iki zam formülü nasıl işleyecek? İşte masadaki rakamlar...