Yanlış okumuyorsunuz! Rize'de çaydan kahve üretildi

Kahve çekirdeği ithalatına değinen Koçal, Türkiye'nin kahve çekirdeği için yılda 900 milyon dolar bir para harcadığını hatırlatarak "Şimdi, ülkemizde çay ve kahve parametrelerine baktığınız zaman; kahve sektörü yükselmekte, çay sektörü azalmakta. Buna ihtiyaç nedir? Kafein miktarı. İnsanlar kafein alıyorlar, çay içmiyorlar. E ne yapmak lazım? Yıllık bizim Etiyopya, Arabica veya işte Brezilya gibi çekirdeklerden 900 milyon dolar, yani 1 milyar dolara yakın ithalatımız var. Yani çekirdek ithal ediyoruz ülkede. Yani ülkeden 1 milyar dolar kahve çekirdeğine gidiyor. Şimdi, ikame ürün vardır. Yani aynı işi görebilecek ikame bir ürün geliştirdik. Kahve pazarı büyümüş, bunlar ticaret, yatırımlar yapmışlar, bunlara lafımız yok. Ama bu pazardan yüzde 10 alsanız Türkiye'nin içine 100 milyon dolar yapar. Yani Türkiye'nin içine o pazardan 100 milyon dolar kalsa, 100 milyon dolar da korkunç bir rakamdır. Düşünün, tüm Rize'nin çayına harcanan para 1 milyar dolar. Ve biz 1 milyar dolar kahveye ödüyoruz. Biz tabii 3-4 parametrede bunu düşünüyoruz. Yani hem üretimi düşünüyoruz hem ülkemizin geleceğini düşünüyoruz hem sağlıklı bir içecek. Biz buna 'fonksiyonel ürün' diyoruz. Yani bir fonksiyon yüklüyoruz ona. Diyoruz ki; Biz çaydan izole edilen kahve, kafein daha çok ağırlıklı, biz Lactobacillus ona yükleyerek içindeki mikroorganizmaları probiyotik mikroorganizmalarla fonksiyonel ürün haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Ürünün içeriğine ve kullanımına ilişkin detaylar veren Koçal, küçük ölçeklerle büyük lezzetlerin ortaya çıktığına dikkat çekerek "Türkiye için çok önemli bir ürün, Rize için çok değerli bir ürün. Yani Rize kahvesi dememizin sebebi kahve ile çay arasındaki parametreler neredeyse yakın. Yani insana sağladığı şey yakın. Çayda da uyarıcılık vardır, kahvede de vardır. Ama siz çayın yerine ikame etmiyoruz onu, kahvenin yerine ikame ediyoruz. Yani yurt dışından harcadığımız bir para var, 900 milyon dolar. Biz bu pazarı Rize ve Türkiye'ye kazandırırsak yeni bir ürün. Bunun lattesini yaptık, Türk kahvesi modellemesini yaptık, espressosunu yaptık. Daha çok bizim mesela arkadaşlar geliyorlar bu İzmir'den gelen arkadaşlar, baristalar, ürünün çeşitliliğini geliştirecekler. Kendi reçetesini hazırlayacak. Burada en önemli olan o rengi, o aromayı 5 gramla yapıyoruz. Bunu 20 gramla, 30 gramla yapabilirler. Türk kahvesini 1 gramla yapabiliyoruz. Bu korkunç bir fonksiyondur. Yani kattığınız şey normal bir şey değil. Tat, aroma, koku siz onu zaten tattınız, gördünüz; insanın kullanabileceği bir formda yaptık onu" dedi.