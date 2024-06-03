2024-06-03 21:18:35 Yılın transferi açıklandı! İşte Kylian Mbappe'nin yeni adresi
Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı ortaya çıktı.
Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı ortaya çıktı.
Dünyada merakla beklenen transfer resmen gerçekleşti.
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı. İspanyol devi, Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Madrid'in transferi X hesabından duyurmasıyla 3 dakikada 1 milyon kişi etkileşim verdi. Eflatun beyazlıların resmi sitesi çöktü.
Kylian Mabppe'nin 30 Haziran'a kadar Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bulunuyordu.
AS gazetesinin haberine göre Real Madrid, oyuncuyu duyurmak için FIFA'dan özel izin aldı ve bugün İspanyol devi Mbappe'yi duyurdu. Real Madrid ve Mbappe, duyurunun Şampiyonlar Ligi'nin kazanılması durumunda hemen açıklanması konusunda anlaşmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde olumsuz sonuç alınsaydı Mbappe, Euro 2024'ten sonra açıklanacaktı. Kylian Mbappe, Santiago Bernabeu'da taraftara 15-16 Temmuz'da tanıtılacak.
PSG'de yıllık net 70 milyon Euro kazanan Kylian Mbappe, Real Madrid'de net 15 milyon Euro kazanacak. Transfer detaylarında bonuslar açıklanmadı. Mbappe'nin imaj haklarının yüzde 80'i Fransız yıldızda olacak. Kylian Mbappe sosyal medya hesaplarından yeni takımını paylaştı. 25 yaşındaki yıldız, "Hayal, gerçek oldu. Hayalim olan Real Madrid'e katıldığım için onur ve mutluluk duyuyorum. Ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Madridistas, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem desteğiniz için teşekkür ederim!" notunu yazdı.
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