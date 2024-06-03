Yılın transferi açıklandı! İşte Kylian Mbappe'nin yeni adresi

PSG'de yıllık net 70 milyon Euro kazanan Kylian Mbappe, Real Madrid'de net 15 milyon Euro kazanacak. Transfer detaylarında bonuslar açıklanmadı. Mbappe'nin imaj haklarının yüzde 80'i Fransız yıldızda olacak. Kylian Mbappe sosyal medya hesaplarından yeni takımını paylaştı. 25 yaşındaki yıldız, "Hayal, gerçek oldu. Hayalim olan Real Madrid'e katıldığım için onur ve mutluluk duyuyorum. Ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Madridistas, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem desteğiniz için teşekkür ederim!" notunu yazdı.