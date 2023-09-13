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Spor
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Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

2023-09-13 10:57:38
Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon ipi göğüslemek istiyor. Takıma mutlak bir 6 numara takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Deneyimli çalıştırıcı 6 ismin biletini kesti ve takımdan gönderilmesini istedi. Bu sayede hem bütçe hafifletilecek hem de yapılacak transfere kaynak oluşturulacak. Kanarya, Galatasaray'ın da gündemine giren yıldız isim için temaslarını sıklaştırdı. İşte son gelişmeler ve transferin ayrıntıları... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek ve ipi göğüslemek istiyor.

#2
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Bu doğrultuda F.Bahçe; Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve liderliğe oturdu.

#3
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

UEFA Konferans Ligi'nde ise elemeleri geçen sarı-lacivertliler, adını gruplara yazdırdı.

#4
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Kanarya H Grubu'nda yer alırken; Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) takımlarıyla eşleşti.

#5
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

F.Bahçe ilk maçı 21 Eylül'de sahasında Nordsjaelland'la, son maçını ise S. Trnava ile yine sahasında 14 Aralık'ta oynayacak.

#6
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Sarı-lacivertlilerde transfer konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#7
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

TRANSFERDE GELİR 55.5 MİLYON EURO! F.Bahçe Arda Güler, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Altay Bayındır, Mergim Berisha, Willian Arao gibi oyuncuları satarken bonservislerinden elde ettiği gelir ise 55.45 milyon Euro (1.6 milyar TL) oldu.

#8
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

GİDERLER 57 MİLYON EURO Kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren Kanarya, bonservis bedellerine ise 56.8 milyon Euro ödedi.

#9
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.

#10
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Bu kapsamda takıma gelecek yıldızlar kadar, gönderilecek isimler de büyük önem arz ediyor.

#11
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

NAZIM SANGARE Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Nazım Sangare ile sözleşme feshine gidilecek.

#12
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

LUAN PERES Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan transfer edilen ve uzun süre sakatlık geçiren Luan Peres'le, talip çıkması halinde yollar ayrılacak.

#13
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Brezilyalı stoper bu bölgeye yapılan takviyelerin ardından kadroda düşünülmeyen isimlerden biri oldu.

#14
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

4 İSİM KİRALIK Teknik direktör İsmail Kartal; genç oyunculardan Emre Demir, Jin-Ho Jo, Omar Fayed ve Burak Kapacak'ın daha fazla süre alabilmeleri için kiralanmasını istedi.

#15
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Takım içinde bunlar düşünülürken, transferler konusunda gaza basıldı.

#16
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Sarı-lacivertli ekip, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan o isim için devreye girdi. İşte detaylar...

#17
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

F.BAHÇE'DEN 6 NUMARA BOMBASI: NDIDI ASpor'a göre; G.Saray'ın orta saha transferinde düşündüğü isimlerden olan Wilfred Ndidi, sarı-lacivertlilerin radarına girdi.

#18
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

6 numara bölgesine mutlak bir takviye yapmak isteyen F.Bahçe, 26 yaşındaki oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.

#19
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

İngiliz temsilcisi de sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcudan bonservis geliri elde etmek istiyor.

#20
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Ndidi bu sezon Leicester'da 7 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

#21
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Bu süreçte 382 dakika sahada kaldı ve orta sahada en çok süre alan isimlerden oldu.

#22
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Wilfred Ndidi, 16 Aralık 1996'da Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.

#23
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Futbola ülkesinin takımlarından Nath Boys'ta başladı.

#24
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Ocak 2015'te 180 bin Euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu.

#25
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

2 yıl burada top koşturan Nijeryalı orta saha, Ocak 2017'de 17.6 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunu tuttu.

#26
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Hala burada oynayan Ndidi'nin sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

#27
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Ndidi için tüm şartlar zorlanacak

#28
Foto - Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

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