"Yıldız Sarayı'nda birçok eşya, mücevher ve belge yağmalandı ve yakıldı" Mustafa Armağan bilgilendirdi...

Tarihçi Mustafa Armağan, "Mücevher kısmının haricinde bir de eşyalar dağıldı. Bunların hepsi yağma sırasına gitmedi ama daha sonra 1920'lerde, 30'larda, 40'larda Yıldız Sarayı'nda Sultan Abdulhamid'in bizzat kendi eliyle yaptığı sanat eseri, masalar, kütüphaneler, dolaplar, çalışma, ofisi, parçaları bunlar çeşitli yerlere dağıtıldı ve bir kısmı da kaybedildi. Maalesef bunlar yaşandı. Dolayısıyla bunları tekrar bir araya toplamak bugün mümkün değil. O değerli sanat eserleri bir araya toplamamız artık hayal oldu" dedi. "Yağmacılar kendileriyle ilgili arşiv belgelerini yok etmek için belgeleri yaktı" Armağan, "Yıldız yağmasında dikkatimizi çekmesi gereken bir husus, belge yağması, arşiv yağmasıdır. Bu arşivin nasıl yağmalandığını Hüseyin Cahit Yalçın kitabında anlatır. Herkes bir şeyler alıyor diyor, ben de ne yapayım diyor. Bu arada girdim diyor arşiv bölümüne, arşiv bölümüne kendimle ilgili bir evrak buldum ve onu aldım diyor. Bir devletin mahremi olan arşivi yağmacılara açılır mı? Her şeye açılır, doğal açılmaz. Kütüphanesinden çalınan yazma eserler aynı şekilde Amerika'ya gitti. Dolayısıyla bir süre sonra darbeciler kendileriyle ilgili arşiv belgelerini yok etmek amacıyla araştırma yapılması için heyet gönderdi. Beyazıt meydanında bunlar toplandı ve yakıldı. Demek ki Yıldız Yağmasını bir eşya, takı ve mücevherler bir de belge boyutunda düşünmemiz lazım" diye konuştu.