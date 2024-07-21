2024-07-21 14:56:02 "Yıldız Sarayı'nda birçok eşya, mücevher ve belge yağmalandı ve yakıldı" Mustafa Armağan bilgilendirdi...
Osmanlı Devletinin son sarayı olarak bilinen Yıldız Sarayı 100 yıl sonra ziyarete açılacak. Halk kalabalığı tarafından yakılan ve yağmalanan sarayda olayların nasıl geliştiğini ve yüzlerce eserin nasıl yağmalandığını Tarihçi Yazar Mustafa Armağan İHA mikrofonlarına anlattı. Osmanlı Devleti'nin son sarayı olan Yıldız Sarayı'nda 5 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı. 100 yılın ardından kapılarını ilk kez ziyaretçilere açacak olan saray hakkında bilgi veren Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, "Yıldız Sarayı Osman Devleti'nin Topkapı Sarayı'ndan sonra gerçekleştirdiği en büyük saray hamlesidir. 1909 yılında Osmanlı Devleti'nde bir darbe gerçekleşti. Bu darbede Selanik'ten gelen hareket ordusu İstanbul'u işgal etti. Yıldız sarayı yağmasında devletin en değerli atları, mücevherler, vazolar, perdeler yağmalandı. Bazı eserler Amerika ve Fransa' da müzayedeye konuldu. Sultan Abdulhamid'in bizzat kendi eliyle yaptığı sanat eseri, masalar, kütüphaneler, dolaplar, çalışma, ofisi, parçaları bunlar çeşitli yerlere dağıtıldı ve bir kısmı da kaybedildi. O değerli sanat eserleri bir araya toplamamız artık hayal oldu" dedi.