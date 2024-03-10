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Spor
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Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

2024-03-10 14:11:26
Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan sarı lacivertlilerde yıldız oyuncu için sürpriz bir talip çıktı. Kanarya'nın Union Saint-Gilloise maçında yıldız oyuncudan etkilenen Avrupa devi, Fenerbahçeli oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı. Dev kulübün scout ekiplerinin sarı lacivertlilerin rövanş maçında yıldız oyuncu için geleceği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

Sezon sonu için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan sarı lacivertlilerde yıldız oyuncu için sürpriz bir talip çıktı.

#3
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

Kanarya'nın Union Saint-Gilloise maçında yıldız oyuncudan etkilenen Avrupa devi, Fenerbahçeli oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı.

#4
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

Dev kulübün scout ekiplerinin sarı lacivertlilerin rövanş maçında yıldız oyuncu için geleceği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

İngiliz ekibi Tottenham, Union Saint-Gilloise maçında Mohamed Amoura için scout gönderdi.

#6
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

Cezayirli oyuncuyu takip eden Ada temsilcileri, Fenerbahçeli yıldızdan da etkilendi.

#7
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

Fotomaç'a göre; İngiliz ekibinin İsmail Yüksek'ten etkilendiği ortaya çıkarken, scoutların adeta başını döndüren 25 yaşındaki oyuncu için izleme planı oluşturuldu.

#8
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

Tottenhamlı yetkililer, Konferans Ligi rövanş maçı için yer ayırttı ve Kadıköy'de İsmail Yüksek'i canlı gözle bir kez daha izleyecekler.

#9
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

Gelen bilgilere göre; İngiliz ekibi, Union Saint-Gilloise maçının yanı sıra çeyrek final ve Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde de İsmail Yüksek'i canlı gözle takip edecek.

#10
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

Teknik direktör Postecoglou'nun gelecek raporlara göre karar vereceği belirtildi.

#11
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesi halinde Tottenham, yaz transfer döneminde İsmail için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.

#12
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999'de Bursa'da dünyaya geldi. Futbola Bursa Yıldırımspor'da başlayan İsmail, daha sonra Gölcükspor'a geçti.

#13
Foto - Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...

2 yıl Kocaeli ekibinde forma giyen oyuncu, 2020 yazında Fenerbahçe'ye 65 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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