2024-03-10 14:11:26 Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Malumun ilanını konuşuyoruz, yeni yıldız bu: Almaya geliyorlar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan sarı lacivertlilerde yıldız oyuncu için sürpriz bir talip çıktı. Kanarya'nın Union Saint-Gilloise maçında yıldız oyuncudan etkilenen Avrupa devi, Fenerbahçeli oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı. Dev kulübün scout ekiplerinin sarı lacivertlilerin rövanş maçında yıldız oyuncu için geleceği öğrenildi. İşte tüm detaylar...