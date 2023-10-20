Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vererek kupayı müzesine götürmek isteyen sarı lacivertlilerde transfer sesleri de yükselmeye başladı. Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi. Çok sayıda Avrupa kulübünün sarı lacivertli oyuncu için Hatayspor maçını tribünden takip edeceği öğrenildi. İşte o takımlar ve tüm detaylar...