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Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

2023-10-20 09:13:20
Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vererek kupayı müzesine götürmek isteyen sarı lacivertlilerde transfer sesleri de yükselmeye başladı. Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi. Çok sayıda Avrupa kulübünün sarı lacivertli oyuncu için Hatayspor maçını tribünden takip edeceği öğrenildi. İşte o takımlar ve tüm detaylar...

#1
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek kupa hasretine son vermişti.

#2
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Sezonun sona ermesinin ardından Jorge Jesus ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, takımın başına İsmail Kartal'ı getirmişti.

#3
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Kanarya, üçüncü kez takımın başına geçen tecrübeli teknik adamın yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

#4
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Fenerbahçe şu ana kadar Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 16 resmi maçı da kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.

#5
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Yaz transfer döneminde yaptığı yıldız takviyeleriyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, aldığı sonuçların yanı sıra oynadığı futbolla da büyük takdir topladı.

#6
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Fenerbahçe'de birçok oyuncu performansıyla dikkat çekerken, sergilediği oyunla ön plana çıkan isimlerden biri de İsmail Yüksek oldu.

#7
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Yaz transfer döneminde 6 numara transferi için uzun uğraşlar veren ancak bu bölgeye transfer gerçekleştirmeyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 6 numarada İsmail Yüksek'i değerlendirdi.

#8
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

#9
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

İsmail Yüksek, aynı performansını A Milli Takım'da da sürdürmeyi başardı.

#10
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

İsmail, Ay-Yıldızlıların EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynadığı karşılaşmalarda etkileyici bir performans gösterdi.

#11
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı İsmail Yüksek performasıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

#12
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

24 yaşındaki futbolcunun Milli Takım formasıyla Hırvatistan ve Letonya maçlarındarki enfes performansı sonrası bazı Avrupa kulüplerinin oyuncuyu transfer listesine aldığı ifade ediliyor.

#13
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Takvim'in haberine göre; genç futbolcuyla adı geçen kulüpler arasında Napoli, Bayer Leverkusen, Real Betis, Lazio ve Roma bulunuyor.

#14
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Bu kulüplerin dışında yıldız futbolcuyla ilgilenen başka kulüplerin de olduğu ve genç futbolcuyu izlemek için Atakaş Hatayspor maçında çok sayıda menajer ve scout ekibinin akreditasyon yaptırdığı belirtildi.

#15
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

#16
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Milli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

#17
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

#18
Foto - Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.

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