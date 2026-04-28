Genel müdür alınan yeni kararları duyurdu! Tarım Kredi'den online satış müjdesi

Aydın, Gübretaş'ın İran'daki iştiraki Razi tesislerinin sahibi olmadıklarını, büyük ortak pozisyonunda bulunduklarını ifade ederek, "Ama büyük ortak olmak Razi'yi tek başımıza yönetiyoruz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla sizi bilgilendirmek için buraya koyduk. Türkiye'deki şirketlerimizi 18 şirket diye açıklıyoruz." dedi. Razi'nin yüzde 48,8'inin kendilerine ait olduğunu belirten Aydın, bütün petrokimyaların da orada yer aldığını dile getirdi. Aydın, yüzde 48'in üzerinde payı olan ortakların yönetime 2 üye, kendilerinin ise 3 üye sokabildiğini ifade ederek, "Ama 3 üyeyle toplanamıyoruz ve karar alamıyoruz. Dolayısıyla aslında 2 üye, 3 üyeyi yönetiyor. Çok kırılgan bir yer. Bizim dışımızda 5 ayrı ortak var." diye konuştu. Söz konusu tesis için Tarım Kredi'nin herhangi bir harcama yapmadığını belirten Aydın, şunları söyledi: "Fabrika yorulmuş ve yaşlanmış, fabrikanın yenilenmesi lazım. Burada üretilmeyen hemen hemen hiçbir şey yok, üre, amonyum sülfat, sülfürik asit yani her şey var. 9 ayrı üretim ünitesi bulunuyor. Fakat asıl sorun, İran'da doğal gaz bedava, kışın doğal gaz yeteri kadar çıkarılmadığı için yerin altından, kışın kısıtlama uygulanıyor. Bizim 90 gün ürün alamadığımız zamanlar oluyor. Fabrikayı aldığımız zaman doğal gaz fiyatları gübre üreten diğer ülkelerle mukayese ettiğiniz zaman çok dipteyken şimdi doğal gaz fiyatları da yükselmiş. Razi, Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük sanayi yatırımıdır. Burası İran gibi bu coğrafyada rekabet ettiğimiz bir ülkededir. İranlılar bize satarken iki ülke arasındaki ilişkiler iyi olsun diye de satılmış. Buradan çıkarken devletle görüşmeden, 'Aldım çantamı gidiyorum' diyemezsiniz. Savaş öncesi gittik, istişarelerimizi yaptık, devletimiz 'Çıkabilirsiniz' dedi bize. Hiçbir gemiyi yasal geçiremiyorsunuz."