2023-07-11 20:03:16 Yıldız futbolcu Galatasaray'a imza atıyor
Galatasaray, Leandro Paredes transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Yakında imzaların atılacağı belirtiliyor.
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Galatasaray, Leandro Paredes transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Yakında imzaların atılacağı belirtiliyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Leandro Paredes'i renklerine bağlıyor.
Paris Saint-Germain ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, futbolcunun olumlu yanıt vermesi durumunda transferi bitirecek.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes'in transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılılar bu transfer için Fransız ekibine 6 milyon euro bonservis ödeyecek.
Arjantinli yıldızın son kararı bekleniyor.
Paredes'in olumlu dönüş yapması sonrası imzalar atılacak.
29 yaşındaki orta saha bu sezon 39 maça çıktı.
Paredes bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
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