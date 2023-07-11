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Spor
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Yıldız futbolcu Galatasaray'a imza atıyor

2023-07-11 20:03:16
Yıldız futbolcu Galatasaray'a imza atıyor

Galatasaray, Leandro Paredes transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Yakında imzaların atılacağı belirtiliyor.

#1
Foto - Yıldız futbolcu Galatasaray'a imza atıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Leandro Paredes'i renklerine bağlıyor.

#2
Foto - Yıldız futbolcu Galatasaray'a imza atıyor

Paris Saint-Germain ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, futbolcunun olumlu yanıt vermesi durumunda transferi bitirecek.

#3
Foto - Yıldız futbolcu Galatasaray'a imza atıyor

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes'in transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

#4
Foto - Yıldız futbolcu Galatasaray'a imza atıyor

Sarı-kırmızılılar bu transfer için Fransız ekibine 6 milyon euro bonservis ödeyecek.

#5
Foto - Yıldız futbolcu Galatasaray'a imza atıyor

Arjantinli yıldızın son kararı bekleniyor.

#6
Foto - Yıldız futbolcu Galatasaray'a imza atıyor

Paredes'in olumlu dönüş yapması sonrası imzalar atılacak.

#7
Foto - Yıldız futbolcu Galatasaray'a imza atıyor

29 yaşındaki orta saha bu sezon 39 maça çıktı.

#8
Foto - Yıldız futbolcu Galatasaray'a imza atıyor

Paredes bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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