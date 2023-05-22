Yılda 5 bin tane üretiyor! Tanesini 300 liraya satıyor

Üretilen kraliçe arının soğuk hava şartlarına da dayanıklı olduğunu ifade eden Payar, "Ürettiğimiz kraliçe arının ırkı; 'Befa.' Soğuk hava ve hastalıklara dayanıklı. Çok sakin ve yüksek verimli bir ırk. Türkiye'de sadece 4-5 kişi üretiyor. Biz bunun damızlığını yurtdışından getirdik. Günde 300 tane kargoya verip Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Kraliçe arının fiyatı 300 lira. İşçiliği çok zor, günde 10 defa bakmak gerekiyor. 500 arıya tek bakarım ama Kraliçe arıya bakmak zor" diye konuştu.