  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Yılda 5 bin tane üretiyor! Tanesini 300 liraya satıyor

2023-05-22 10:19:22
Yılda 5 bin tane üretiyor! Tanesini 300 liraya satıyor

Devletten aldığı destekle yılda 5 bin tane kraliçe arı üretiyor.

#1
Foto - Yılda 5 bin tane üretiyor! Tanesini 300 liraya satıyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kılıçlar Bal Ormanı'nda arıcılık işiyle uğraşan Aydın Payar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün KOP projesinden faydalandığı yüzde 70 hibe ile kraliçe arı üretimine başladı.

#2
Foto - Yılda 5 bin tane üretiyor! Tanesini 300 liraya satıyor

Yılda 5 bin kraliçe arı üreten Payar, tanesini ise 300 liradan ülke geneline satıyor. ürettiği arıları kargo ile Türkiye'nin farklı illerine gönderdiğini belirten Aydın Payar, "Kovanı yöneten kraliçe arıdır. Emir komuta kraliçededir. Bizim burada bin tane kraliçe arı kutumuz var. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yüzde 70 hibe ile aldık. Burada bir yılda 5 bin civarında kraliçe arı üretip Türkiye'nin her tarafına kargo ile gönderiyoruz" dedi.

#3
Foto - Yılda 5 bin tane üretiyor! Tanesini 300 liraya satıyor

Üretilen kraliçe arının soğuk hava şartlarına da dayanıklı olduğunu ifade eden Payar, "Ürettiğimiz kraliçe arının ırkı; 'Befa.' Soğuk hava ve hastalıklara dayanıklı. Çok sakin ve yüksek verimli bir ırk. Türkiye'de sadece 4-5 kişi üretiyor. Biz bunun damızlığını yurtdışından getirdik. Günde 300 tane kargoya verip Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Kraliçe arının fiyatı 300 lira. İşçiliği çok zor, günde 10 defa bakmak gerekiyor. 500 arıya tek bakarım ama Kraliçe arıya bakmak zor" diye konuştu.

#4
Foto - Yılda 5 bin tane üretiyor! Tanesini 300 liraya satıyor

Beraberindeki 2 kişi ile yetiştirdiği arıların bakımını yaptığını ifade eden Payar, "Özel yapım kutu kafesleri var. Onun içine biz bal ve pudra şekeri ile yapılmış hamur şeklinde kek koyuyoruz. Diğer bölmesine de kraliçe ile 6-7 tane de işçi arı koyuyoruz. Türkiye'nin her tarafına da gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Yılda 5 bin tane üretiyor! Tanesini 300 liraya satıyor

#6
Foto - Yılda 5 bin tane üretiyor! Tanesini 300 liraya satıyor

Bir devrimcinin itirafları: Asla acımıyorum Osman Kavala'ya
Siyaset

Bir devrimcinin itirafları: Asla acımıyorum Osman Kavala'ya

Araştırmacı-Yazar Peren Birsaygılı Mut, Osman Kavala'ya asla acımadığını belirterek "Çünkü ben arkadaşlarımın annelerinin feryatlarını, bir..
Barzani'den Türkiye açıklaması! Kimi desteklediğini açıkladı
Gündem

Barzani'den Türkiye açıklaması! Kimi desteklediğini açıkladı

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bölgesel ekonomik ilişkiler ve Türk ordusunun Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki mevcudiyeti nedeniyle ..
Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği konuşulurken sıcak gelişme! ATA İttifakı sona erdi
Siyaset

Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği konuşulurken sıcak gelişme! ATA İttifakı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı V..
BAE, Mısır, Suudi Arabistan ve Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkiler! Komşularla olumlu sinyaller verildi
Gündem

BAE, Mısır, Suudi Arabistan ve Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkiler! Komşularla olumlu sinyaller verildi

Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde komşularla ilişkiler konusunda olumlu sinyaller verildi. Son yıllarda Mısır, Suudi Ar..
AK Parti'den flaş açıklama: Yanıldıklarını 28 Mayıs akşamı görürler
Siyaset

AK Parti'den flaş açıklama: Yanıldıklarını 28 Mayıs akşamı görürler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kusura bakmasınlar bu milleti saf yerine koymak doğru değildir. CHP'nin geleneksel yanılgısıdı..
İşte sosyal medyanın oy pusulası!
Sosyal Medya

İşte sosyal medyanın oy pusulası!

Türkiye 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turuna hazırlanırken, sosyal medyada paylaşılan oy pusulası fotoğrafları gündem old..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23