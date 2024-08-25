2024-08-25 09:07:07 Yılanlara fısıldayan adam, bakmaya bile korkanlar varken cesaretiyle sınırları zorladı
Hatay’da 'Yılancı Kemal' olarak bilinen ve yaşam alanlarına giren yılanları yakalayan Kemal Başer, çıplak elle yakaladığı yılanı tanıttı. Yılanı doğaya bıraktığı esnada Başer'in, "İnsanlardan uzak dur, aç kaldın fare yemek için eve gittin ama öldürürler seni" nasihati vermesiyle de gülümsetti. Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı.