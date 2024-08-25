Yılanlara fısıldayan adam, bakmaya bile korkanlar varken cesaretiyle sınırları zorladı

Şimdi bu zehirsiz bir yılan türü kırbaçgiller familyasından yine karayılan, bozyürük ve hazer yılanı o aileden. Kırmızı yılan dediğim bir türden. Agresif bir türdür saldırma eğilimi gösterir o da kendini korumak için yapıyor bunu zehir dişleri olmadığından. Şimdi bunu da yakaladık kurtardık doğaya salacağız birazdan. Yılanlar doğamız ve ekosistem için önemli canlılardır yılan türlerinin tanınmasını istiyorum. Yakaladığım yılanları tanıtmaya yönelik görsellerini paylaşıyorum her yılan zehirli değildir. Bunların doğada gerçekten çok önemli görevleri var. Bunlar biz görmeden doğada birçok noktada kemirgenleri yiyor. Bir dengeyi sağlıyor bunu bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı