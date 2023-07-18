Yılandan sonra yeni istila patladı! O yırtıcı evlere giriyor! O şehrimiz diken üstünde

İstanbul'un Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşananlar herkesi şoke etti. Havaların sıcak olmasından dolayı evin camlarını açan ev sakinleri, pencereden içeriye giren yarasayı fark edince olanlar oldu. Yılanı evden çıkarmak isteyen vatandaşlar birden bire yarasıyı kaybetti. Diğer gün tekrardan kendisini gösteren yarasa, ev sahiplerinin uzun uğraşları sonucunda yakalandı ve bir kavanoza koyuldu. Yavru olduğu görülen yarasanın susamış olabileceğini düşünen ev sahibi kavanozun içine biraz su koyarak hava alması için ise kapağına delikler açtı.