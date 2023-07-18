2023-07-18 14:03:20 Yılandan sonra yeni istila patladı! O yırtıcı evlere giriyor! O şehrimiz diken üstünde
Havaların ısınmasıyla birlikte yabani hayvanlar uykularından uyandı. Özellikle Temmuz ayında etkili olan sıcak hava dalgası hayvanları da rahatsız ederken peş peşe yılan vakaları haberleri gelmeye devam ediyor. Gelen son haber ise herkesi korkuttu. Yılandan sonra yeni istila başladı! O yırtıcı hayvan evlere girmeye başladı. Uzmanlar son dakika olarak uyardı. O ilimiz diken üstünde! Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yabani hayvanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Şu sıralar ülkemizde sıklıkla görülen yılan vakaları vatandaşlar bezdirirken gelen son dakika haberi herkesi korkuttu. Yılandan son yeni istila başladı! O yırtıcı hayvan evlere girmeye başladı. İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar. Uzmanlar acil durum ilan etti. Şehir diken üstünde! Evlere girmeye başladılar.