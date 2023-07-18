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Yılandan sonra yeni istila patladı! O yırtıcı evlere giriyor! O şehrimiz diken üstünde

2023-07-18 14:03:20
Yılandan sonra yeni istila patladı! O yırtıcı evlere giriyor! O şehrimiz diken üstünde

Havaların ısınmasıyla birlikte yabani hayvanlar uykularından uyandı. Özellikle Temmuz ayında etkili olan sıcak hava dalgası hayvanları da rahatsız ederken peş peşe yılan vakaları haberleri gelmeye devam ediyor. Gelen son haber ise herkesi korkuttu. Yılandan sonra yeni istila başladı! O yırtıcı hayvan evlere girmeye başladı. Uzmanlar son dakika olarak uyardı. O ilimiz diken üstünde! Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yabani hayvanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Şu sıralar ülkemizde sıklıkla görülen yılan vakaları vatandaşlar bezdirirken gelen son dakika haberi herkesi korkuttu. Yılandan son yeni istila başladı! O yırtıcı hayvan evlere girmeye başladı. İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar. Uzmanlar acil durum ilan etti. Şehir diken üstünde! Evlere girmeye başladılar.

#1
Foto - Yılandan sonra yeni istila patladı! O yırtıcı evlere giriyor! O şehrimiz diken üstünde

İstanbul'un Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşananlar herkesi şoke etti. Havaların sıcak olmasından dolayı evin camlarını açan ev sakinleri, pencereden içeriye giren yarasayı fark edince olanlar oldu. Yılanı evden çıkarmak isteyen vatandaşlar birden bire yarasıyı kaybetti. Diğer gün tekrardan kendisini gösteren yarasa, ev sahiplerinin uzun uğraşları sonucunda yakalandı ve bir kavanoza koyuldu. Yavru olduğu görülen yarasanın susamış olabileceğini düşünen ev sahibi kavanozun içine biraz su koyarak hava alması için ise kapağına delikler açtı.

#2
Foto - Yılandan sonra yeni istila patladı! O yırtıcı evlere giriyor! O şehrimiz diken üstünde

Bir süre su içmesini bekleyen yurttaş daha sonra ise yakaladığı yarasayı tekrar doğaya saldı. Daha öncede aynı olan Silivri'de yaşanmıştı. Bir evin balkonuna giren yarasa haber verilmesi üzerine adrese gelen belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak götürüldü.

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