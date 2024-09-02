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Yaşam
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Yıkım çalışmasında insan kemikleri ortaya çıktı

2024-09-02 19:55:06
Yıkım çalışmasında insan kemikleri ortaya çıktı

Konya Karapınar'da yapılan yıkım çalışması esnasında insan kemikleri ve kafatası bulundu.

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Foto - Yıkım çalışmasında insan kemikleri ortaya çıktı

Konya’nın Karapınar ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm yıkımı ve temizlik çalışmaları esnasında insan kafatası ve iskeletler ortaya çıktı.

#2
Foto - Yıkım çalışmasında insan kemikleri ortaya çıktı

Karapınar’ın Selimiye Mahallesinde Sultan Selim Camii çevresi kentsel dönüşümünde yıkım ve temizlik çalışmaları yaklaşık 3 aydır devam ediyor.

#3
Foto - Yıkım çalışmasında insan kemikleri ortaya çıktı

Proje çerçevesinde ilgili firma cami çevresindeki ev ve iş yerlerinin yıkımını gerçekleştiriyor. Bir kaç yapının kaldığı bölgede yıkım esnasında su borusu patladı. Durum hemen ekiplere bildirildi. Onarım sırasında ekipler tarafından 3 adet kafatası ile iskeletlere rastlandı. Bunun üzerine adrese polis ekipleri çağrıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kemiklerin bulunduğu alanda güvenlik şeridi çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Çalışma sırasında etrafı açılarak ortaya çıkan kemikler toplandıktan sonra incelenmek üzere poşetlere konuldu. Kemiklerin ne zamana ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Foto - Yıkım çalışmasında insan kemikleri ortaya çıktı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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