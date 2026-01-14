  • İSTANBUL
Gündem
Narin davasında Yargıtay noktayı koydu! Nevzat Bahtiyar kararı herkesi şoke etti!
Narin davasında Yargıtay noktayı koydu! Nevzat Bahtiyar kararı herkesi şoke etti!

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargı süreci nihayete erdi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan küçük Narin'in ölümüyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararlar Yargıtay tarafından incelendi. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a verilen "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları yüksek mahkemece onandı.

Narin davasında Yargıtay noktayı koydu! Nevzat Bahtiyar kararı herkesi şoke etti!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi'ne atan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin davasında Yargıtay noktayı koydu! Nevzat Bahtiyar kararı herkesi şoke etti!

Narin dosyasına Yargıtay nezdinde artık son nokta konulurken, küçük kızın cansız bedenin Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını az bulan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Narin davasında Yargıtay noktayı koydu! Nevzat Bahtiyar kararı herkesi şoke etti!

NEVZAT BAHTİYAR YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK Yargıtay'ın söz konusu bozduğu karar 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden gönderildi. Nevzat Bahtiyar, önümüzdeki günlerde Narin cinayetine yardım etmekten hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle yeniden 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Narin olayında yargılanan ve ceza alan 15 kişi ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma talebinin ardından Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı verip dosyayı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi bekleniyor. 28 Ocak'ta görülecek davada 15 kişi ile birlikte Nevzat Bahtiyar'ın 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde birlikte yargılanacağı ifade edildi.

Narin davasında Yargıtay noktayı koydu! Nevzat Bahtiyar kararı herkesi şoke etti!

AİLEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayeti soruşturmasında açılan davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Ali

Bunları dar ağacında Aşacaksın o köyde ki birdaha böyle bir şey olmasın Şeref madalyası Gibi karar verdi mahkeme. Üç beş sene sonra çıkar. Anne kanı bozuk biri imiş o bozukluğu oğluna da geçmiş. Çok atip tutan kocası ne iş bak

Yusuf büyük

Bu topraklarda yaşayanların imtihani bunlar osmanliyi beyaz Türk adı altında turk olmayanlar yıktı Türkiye cumhuriyeti nide bunlar gibi namussuzlar yıkacak Allah fırsat vermesin
