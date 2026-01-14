Narin davasında Yargıtay noktayı koydu! Nevzat Bahtiyar kararı herkesi şoke etti!
Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargı süreci nihayete erdi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan küçük Narin'in ölümüyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararlar Yargıtay tarafından incelendi. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a verilen "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları yüksek mahkemece onandı.