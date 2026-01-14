Bu kararı herkesi şoke etti: Galatasaray Davide Frattesi defterini kapattı
Galatasaray Inter forması giyen Davide Frattesi'yi gündemine almış ve hatta transfer teklifini de hazırlamıştı. Ancak sarı-kırmızılılar Frattesi defterini kapattı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk kısa bir süre yaptığı açıklamada Davide Frattesi ile ilgilenmediklerini söylemişti. Okan Buruk'un bu açıklamasına rağmen gündemde Davide Frattesi'nin adı Galatasaray ile anılmaya devam etti. Ancak, sarı-kırmızılılar kararını verdi.
Abdullah Kavukcu ve Uğur Yıldız dün transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti. Galatasaray'ın İtalya'da transfer görüşmelerinde bulunacağı isimlerden birinin de Inter forması giyen David Frattesi olduğu iddia edilmişti.
Ancak, Galatasaray Frattesi transferinden vazgeçti. Sarı-kırmızılılar resmi görüşmeler başlamadan oyuncuyu transfer listesinden çıkardı.
Inter'in orta saha oyuncusu Davide Frattesi'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'tan yanıt gelmiş ve tecrübeli hoca "Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı." ifadelerini kullanmıştı
