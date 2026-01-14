  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deneyince farkını göreceksiniz! Koltuklara dökülen çay ve kahve lekesini gidermenin yolu Emekli istismarcılarını iyi görün! SGK borç liginde CHP şampiyonluğu Trump'ın sözleri kan dondurdu! ABD'de tartışma konusu oldu! Sıcaklıklar aniden düşecek! İşte soğuktan tir tir titreyecek illerimiz Yeni dönem başladı başlayacak: Fofana transferini Galatasaray'ın gayreti belirleyecek Üst düzey bir yetkili: Google'nin 2026 hedefini duyurdu! Yapay zekaya daha da kolay erişebilecekler Bu kararı herkesi şoke etti: Galatasaray Davide Frattesi defterini kapattı Yarar olacak: Andız pekmezi tam bir şifa deposu doğada yetişiyor! Akciğerleri temizleyen bitki öyle bir şey ki...
Spor
5
Yeniakit Publisher
Bu kararı herkesi şoke etti: Galatasaray Davide Frattesi defterini kapattı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bu kararı herkesi şoke etti: Galatasaray Davide Frattesi defterini kapattı

Galatasaray Inter forması giyen Davide Frattesi'yi gündemine almış ve hatta transfer teklifini de hazırlamıştı. Ancak sarı-kırmızılılar Frattesi defterini kapattı.

#1
Foto - Bu kararı herkesi şoke etti: Galatasaray Davide Frattesi defterini kapattı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk kısa bir süre yaptığı açıklamada Davide Frattesi ile ilgilenmediklerini söylemişti. Okan Buruk'un bu açıklamasına rağmen gündemde Davide Frattesi'nin adı Galatasaray ile anılmaya devam etti. Ancak, sarı-kırmızılılar kararını verdi.

#2
Foto - Bu kararı herkesi şoke etti: Galatasaray Davide Frattesi defterini kapattı

Abdullah Kavukcu ve Uğur Yıldız dün transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti. Galatasaray'ın İtalya'da transfer görüşmelerinde bulunacağı isimlerden birinin de Inter forması giyen David Frattesi olduğu iddia edilmişti.

#3
Foto - Bu kararı herkesi şoke etti: Galatasaray Davide Frattesi defterini kapattı

Ancak, Galatasaray Frattesi transferinden vazgeçti. Sarı-kırmızılılar resmi görüşmeler başlamadan oyuncuyu transfer listesinden çıkardı.

#4
Foto - Bu kararı herkesi şoke etti: Galatasaray Davide Frattesi defterini kapattı

Inter'in orta saha oyuncusu Davide Frattesi'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'tan yanıt gelmiş ve tecrübeli hoca "Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı." ifadelerini kullanmıştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?
Gündem

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Almanya'da emeklilerin "krallar gibi" yaşadığı ve 2000-3000 Euro maaş aldığı iddiaları, Gazeteci Fatih Yılmaz tarafından mercek altına alınd..
Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın
Gündem

Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın

İsrail sokaklarında boy gösteren ve isminin Türkü Avcı olduğu öğrenilen bir TC (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı, siyonistlerin borazanlığını ..
Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"
Gündem

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One Minute" çıkışıyla sarsılan Siyonist katil Netanyahu, bu kez de İngiliz basınından..
Dünya bunu konuşuyor! Ford işçisi Trump'a küfür etti Trump da ona sövdü!
Dünya

Dünya bunu konuşuyor! Ford işçisi Trump'a küfür etti Trump da ona sövdü!

ABD Başkanı Donald Trump, Ford fabrikası ziyaret etti. Trump, 'pedofil koruyucusu' diye kendisine bağıran işçiye küfretti.
Adliye'de silahlı saldırı
Gündem

Adliye'de silahlı saldırı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir kadın hakime silahlı saldırı düzenlendi. kadın hakimi vuran ise bir savcı.

Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?
Medya

Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?

TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1,2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuru..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23