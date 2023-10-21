2023-10-21 21:25:08 Yeşilliklerin kralı: Tere otu kürü! Korumalı karışımı var! Herkes parasını cebine koysun! Besin değeri çok yüksek sebze
Dünya Sağlık Örgütü günde en az 5 kez bol yeşillik, sebze ve meyve yemeyi öneriyor. Keskin tadıyla damaklarımızı şenlendiren eklendiği yemeklerle de göz dolduran yemyeşil otlarımızdan tere, Dünya koronavirüsle olduğu kadar, kötü beslenme ve obeziteye karşı da bir süredir savaş veriyor. Gıdalar ve faydalarıyla ilgili yapılan çalışmalardan biri daha sonuçlandı.