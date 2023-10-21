Yeşilliklerin kralı: Tere otu kürü! Korumalı karışımı var! Herkes parasını cebine koysun! Besin değeri çok yüksek sebze

Tere sade bir şekilde tüketilmelidir. Kahvaltıdan bir saat sonra ve öğle yemeğinden yine bir saat sonra her defasında onbeş-yirmi adet tere saplı olarak tüketilir. Dilerseniz üzerine limon ilave edip tüketebilirsiniz. Ancak limon ilavesi dışında başka bir besin ile tüketilmesi önerilmez. Tere otu, doğada bolca bulunan ve besleyici değeri yüksek olan bir bitkidir. Hem yaprakları hem de tohumları sağlık açısından bir dizi fayda sunar. İşte tere otunun sağlığa olan olumlu etkileri: