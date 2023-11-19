Yeşilçam filmlerinde neden “nayır, nolamaz” deniliyormuş ortaya çıktı! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın unutulmaz repliklerinden olan "Nayır, nolamaz" ifadesinin nasıl ortaya çıktığını duyunca kulaklarınıza inamayacaksınız. Türk sinema tarihinin en ikonik repliklerinden biri olan "Nayır, nolamaz" cümlesi yediden yetmişe herkes tarafından bilinir ve kullanılır. Ortaya çıkış şekli kendisinden daha olay. Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte "Nayır, nolamaz ve nevet" kelimelerinin ortaya çıkış hikayesi...