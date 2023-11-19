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Yeşilçam filmlerinde neden "nayır, nolamaz" deniliyormuş ortaya çıktı! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

2023-11-19 13:49:35
Yeşilçam filmlerinde neden “nayır, nolamaz” deniliyormuş ortaya çıktı! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın unutulmaz repliklerinden olan "Nayır, nolamaz" ifadesinin nasıl ortaya çıktığını duyunca kulaklarınıza inamayacaksınız. Türk sinema tarihinin en ikonik repliklerinden biri olan "Nayır, nolamaz" cümlesi yediden yetmişe herkes tarafından bilinir ve kullanılır. Ortaya çıkış şekli kendisinden daha olay. Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte "Nayır, nolamaz ve nevet" kelimelerinin ortaya çıkış hikayesi...

#1
Foto - Yeşilçam filmlerinde neden "nayır, nolamaz" deniliyormuş ortaya çıktı! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Türk sinema tarihinin en ikonik laflarından olan "Nayır, nolamaz" ifadesi, yediden yetmişe herkes tarafından kullanılmakta. Yeşilçam'ın çoğu filminde bulunan bu repliğin ortaya çıkışını duyunca şok olacaksınız. Hikayeyi duyanlar şoke oluyor. Yeşilçam'ın ikonik ifadesi "Nayır, nolamaz ve nevet" kelimeleri, pek çok Yeşilçam jönünü seslendiren dublaj sanatçısı Abdurrahman Palay'dan kalan bir yadigardır. Palay'ın tembel konuşma alışkanlığı Yeşilçam filmlerinde "Hayır, olamaz, evet" gibi kelimeleri "Nayır, nolamaz, nevet" şeklinde duymamızı sağlamıştır.

#2
Foto - Yeşilçam filmlerinde neden "nayır, nolamaz" deniliyormuş ortaya çıktı! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Dublaj sanatçısı Jeyan Tözüm'ün söylediğine göre Palay, yavaş konuşuyor ve dublaj alırken elini çenesinin altına koyardı. Bu da kelimelerin farklı şekilde çıkmasına neden oluyordu. Palay'ın yaptığı bu hatalı telaffuz zamanla Yeşilçam filmlerinde yaygınlaştı ve beğenilerek kullanılmaya başladı.

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