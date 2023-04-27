2023-04-27 08:30:27 Yeşil ve mavinin muhteşem uyumu
Ceyhan Nehri yüzeyine yansıyan gökyüzü görüntüsü ortaya tabloluk manzaralar çıkarttı.
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Ceyhan Nehri yüzeyine yansıyan gökyüzü görüntüsü ortaya tabloluk manzaralar çıkarttı.
Kahramanmaraş'tan doğup Osmaniye ve Adana'yı geçerek Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri, ilkbaharın gelmesiyle yeşil ve mavinin tonlarına büründü.
Nehrin yüzeyine yansıyan gökyüzü güzel görüntü oluşturdu.
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