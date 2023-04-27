  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Yeşil ve mavinin muhteşem uyumu

2023-04-27 08:30:27
Yeşil ve mavinin muhteşem uyumu

Ceyhan Nehri yüzeyine yansıyan gökyüzü görüntüsü ortaya tabloluk manzaralar çıkarttı.

#1
Foto - Yeşil ve mavinin muhteşem uyumu

Kahramanmaraş'tan doğup Osmaniye ve Adana'yı geçerek Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri, ilkbaharın gelmesiyle yeşil ve mavinin tonlarına büründü.

#2
Foto - Yeşil ve mavinin muhteşem uyumu

Nehrin yüzeyine yansıyan gökyüzü güzel görüntü oluşturdu.

#3
Foto - Yeşil ve mavinin muhteşem uyumu

#4
Foto - Yeşil ve mavinin muhteşem uyumu

#5
Foto - Yeşil ve mavinin muhteşem uyumu

#6
Foto - Yeşil ve mavinin muhteşem uyumu

Yüzde 70’e çıktı! Dolara büyük darbe
Ekonomi

Yüzde 70’e çıktı! Dolara büyük darbe

Rusya ile Çin arasındaki ticaretin yüzde 70’ten fazlasının RMB ve Rus Rublesi ile hesaplandığı açıklandı. ITAR-TASS’ın haberine göre, Rusya ..
Togg İtalya'da üretiliyor iddiasına Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan cevap
Otomotiv

Togg İtalya'da üretiliyor iddiasına Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan cevap

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin İtalya'da üretildiğine ilişkin iddiaların tümünün asılsız olduğunu söyledi.
Dünyaca ünlü milyarder yatırım şirketini yeniliyor: Dev şirket ile ürünleri için ortaklık! O şirketten yeni karar
Ekonomi

Dünyaca ünlü milyarder yatırım şirketini yeniliyor: Dev şirket ile ürünleri için ortaklık! O şirketten yeni karar

Ünlü milyarder Mike Novogratz’ın kripto para odaklı yatırım şirketi Galaxy Digital ve dünyanın önde gelen varlık yöneticilerinden DWS, ETP ü..
Bunu biliyor muydunuz? Dünyada her 11 saniyede bir…
Teknoloji

Bunu biliyor muydunuz? Dünyada her 11 saniyede bir…

7. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Araştırmalara göre; her 11 saniyede bir..
Seçim sonrası için bomba tahmin! Elinde altını olanlar dikkat! Bunu yapan pişman olur
Ekonomi

Seçim sonrası için bomba tahmin! Elinde altını olanlar dikkat! Bunu yapan pişman olur

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 26 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Gözler FED faiz kararında...FED'in kararı son..
20 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep
Gündem

20 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ticari araçlara yönelik ÖTV muafiyeti kararını değerlendirdi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23