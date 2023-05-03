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Yaşam
21
Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

2023-05-03 15:42:54
Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

Rize doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

#1
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

Doğası, temiz havası, gölleri, şelaleleri, dağları ve manzarasıyla her mevsim en çok tercih edilen rotalar arasında bulunan Rize'deki çay bahçeleri, yaylalar ve fırtına vadisi, ilkbaharda adeta ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

#2
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#3
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#4
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#5
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#6
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#7
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#8
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#9
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#10
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#11
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#12
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#13
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#14
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#15
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#16
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#17
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#18
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#19
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

#20
Foto - Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize

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