2023-05-03 15:42:54 Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta: Rize
Rize doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
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Rize doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Doğası, temiz havası, gölleri, şelaleleri, dağları ve manzarasıyla her mevsim en çok tercih edilen rotalar arasında bulunan Rize'deki çay bahçeleri, yaylalar ve fırtına vadisi, ilkbaharda adeta ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
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