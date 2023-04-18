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Hayat-Aktüel
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Yeşil alanlar beyaza büründü

2023-04-18 20:53:36
Yeşil alanlar beyaza büründü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde etkisini gösteren dolu yağışı yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.

#1
Foto - Yeşil alanlar beyaza büründü

Bolu’nun doğusunda yer alan ve tarihi güzellikleriyle ünlü Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde yağmur yağışı etkili oldu.

#2
Foto - Yeşil alanlar beyaza büründü

Başlayan yağmur daha sonra dolu yağışına dönerek yeşil alanlarda beyaz örtü oluşturdu.

#3
Foto - Yeşil alanlar beyaza büründü

O anlar kameraya yansıdı.

#4
Foto - Yeşil alanlar beyaza büründü

Diğer yandan Bolu’nun Göynük ilçesinde de aniden bastıran yağmur bölgede su baskınlarına neden oldu.

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