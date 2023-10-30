  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz peynir nasıl taze tutulur? Bu bilgiler bakın neler, hangi metod! İşte kimsenin bilmediği sırlar

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

Metruk binalarda uyuşturucu içenler arandı!

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

3 adımda saç dökülmesini durdurun: Her zerresinden sağlık fışkırıyor! Duyan herkes, listeye dahil edecek

Mutfaklarınızdan eksik etmeyin! Bu besinler vücutta nikotin bırakmıyor

Tüm maaşını onlar için harcıyor!

İtalya’dan flaş “Türkiye” kararı! Geleceğiniz varsa, göreceğiniz de var

Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Yaşam
14
Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

2023-10-30 10:35:45
Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

Yeryüzünün cenneti olarak ifade edilen Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

#1
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

Yeryüzü cenneti olarak adlandırılan Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası, sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini mest ediyor.

#2
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

Her mevsim binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası’nda bu sıralar sonbahar güzelliği yaşanıyor. Birçok ağaç türünü içinde barındıran kalderada sararan ve kızıla bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

#3
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü’nün ve kalderasının havadan çekilen görüntülerinde sonbahar mevsiminin tüm tonları izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

#4
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliğini görmek ve fotoğraflamak için gezginler ve doğa fotoğrafçıları da bölgeye akın ediyor.

#5
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

Arkadaşlarıyla birlikte Nemrut Krater Gölü’nü gezmeye gelen Ahlat Dağcılık ve Doğaseverler Derneği Üyesi Hilmi Koç, “Nemrut Krater Gölü’ne geldik.

#6
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

Ağaçların yeşilliğini, sarılığını izlemeye geldik. Çok güzel bir coğrafya var. Herkesi buraya davet ediyoruz. Sonbaharın Nemrut Krater Gölü çok güzel oluyor. Dernek olarak her yıl gelip bu güzelliği görürüz” dedi.

#7
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

Nemrut’un sonbahar güzelliğini fotoğraflamaya gelen fotoğraf sanatçısı Şahin Şerefoğlu da, “Her mevsim çok güzel olan Nemrut Kalderası’ndaki görüntüler sonbaharda da ayrı bir güzellik sunuyor.

#8
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

Bu çevrede oturan doğa severleri, fotoğraf severleri mutlaka bu imkanlardan yararlanması için bu fırsatları kaçırmamaları için buraya gelip değerlendirsinler, fotoğraf çeksinler, piknik yapsınlar. Gerçekten hiçbir zaman ele geçmeyecek bir manzara var” diye konuştu.

#9
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

#10
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

#11
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

#12
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

#13
Foto - Yeryüzünün cenneti! Bu manzara nefeslerinizi kesecek

Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!
Dünya

Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak İsrail hükümetini ö..
Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek

Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek
Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene
Gündem

Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene

Engin ve Dilan Polat çifti hakkındaki soruşturma kapsamında, çiftin Türkiye genelindeki güzellik merkezleri sıkı denetime alındı.
Hilal-Haç savaşı kapıda
Dünya

Hilal-Haç savaşı kapıda

Hamas’ın direnişini bahane eden Siyonist İsrail, Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmeye hazırlanırken, bölgede yeniden “hilal ile haç” mücadelesin..
Böyle yırtmaya çalıştı! Alkollü sürücüden ‘Atatürkçüyüm’ savunması
Yerel

Böyle yırtmaya çalıştı! Alkollü sürücüden ‘Atatürkçüyüm’ savunması

Antalya'da trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve trafik polisleri tarafından yakalanan alkollü sürücü, "Ben Atatürk'ü..
Dünyada örneği yok! Türk bilim adamlarından müthiş icat

Dünyada örneği yok! Türk bilim adamlarından müthiş icat
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23