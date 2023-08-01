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Teknoloji-Bilişim
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Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

2023-08-01 01:23:04
Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

ABD, TOBB ETÜ ve ASELSAN işbirliğinde yepyeni bir kuantum bilgisayar projesi için düğmeye basıldı.

#1
Foto - Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

TOBB ETÜ ve ASELSAN tarafından Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecek. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden biri olan ASELSAN ile büyük bir işbirliği yapacak.

#2
Foto - Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

Bu işbirliğine yurtdışından da destek gelecek. Bu kapsamda Türkiye’nin yerli ve milli ilk kuantum bilgisayarı üretilecek. İşte detaylar…

#3
Foto - Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

Amerika Birleşik Devletleri, TOBB ETÜ ve ASELSAN arasında yapılan anlaşma ile dünya devlerinin milyar dolarlar yatırdığı AR-GE çalışmaları Türkiye’de yapılacak.

#4
Foto - Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

Büyük bir iş birliği yapılan anlaşma ise kuantum bilgisayar üretimi için yapıldı. Bu kapsamda ABD, TOBB ETÜ ve ASELSAN işbirliği ile aslında Amerika-Türkiye ortaklığı ile kuantum bilgisayar üretimi yapılacak.

#5
Foto - Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

Anlaşma kapsamında Avrupa ülkeleri ve Çin’in yüksek bütçelerle Ar-Ge çalışmaları yaptığı kuantum bilgisayar teknolojisi alanında 5 kübit’lik bilgisayarlar geliştirmek için Kuantum Araştırma Laboratuvarı kuruldu.

#6
Foto - Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

Kuantum Araştırma Laboratuvarı-KUANTAL adı verilen yeni birimde kuantum bilgisayarlar üzerine yepyeni çalışmalar ve araştırmalar yapılacak. Tabi bu araştırmalardan elde edilen bulgular ile yeni üretimler yapılacak.

#7
Foto - Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) tarafından önceden yapılan süper iletkenlik deneyleri oldukça önemli.

#8
Foto - Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

Üniversite bu konuda ciddi deneyime sahip. Tabi bu durum Amerika Birleşik Devletleri ve ASELSAN’ında yer aldığı projedeki büyük avantajlardan bir tanesi. Çünkü bu bilgisayar araştırmalarındaki hesaplamalar süper iletkenler yardımıyla yapılıyor.

#9
Foto - Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

Bu bilgisayarların avantajları da aslında yine süper iletkenler sayesinde başlıyor. Normal bilgisayarlarda kullanılan yarı iletken maddeler bir durumun sadece bir sonucunu hesaplayabilmekte.

#10
Foto - Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

Yani 2+2=4 gibi tek sonucu ve ihtimali olan sistemler üzerinde yoğunlaşmış durumdalar. Bu cihazlara birden fazla sonuç yüklemek istediğinizde genel olarak çökme donma vb. sonuçlar almaktasınız.

#11
Foto - Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

Ancak kuantum cihazlar böyle değil. Hatta normal bilgisayarların yaptıkları işlemler ile kıyaslanamazlar bile. Çünkü bu cihazlar bir sonuçlu işlemlerden ziyade birden fazla sonucu olan işlemlere yönelik çalışmaktalar.

#12
Foto - Yerli ve milli kuantum bilgisayarı geliyor

Yani sizin için sayısız adet sonucu hesaplayabilmekteler. Bu da özellikle mühendislik gibi üretime yönelik alanlar için bulunmaz bir nimet.

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