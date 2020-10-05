2020-10-05 13:28:02 Yerli ve milli imkanlarla kuruldu... Atık piller elektrikli araçların bataryalarının üretiminde kullanılacak
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından Kocaeli'de kurulan Türkiye'nin ilk "Atık Pil Geri Kazanım Tesisi"nde çeşitli işlemlerden geçirilerek geri kazanımı sağlanan ham maddeler, elektrikli araçların bataryalarının yapımında kullanılacak. Tesiste atık piller çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde bertaraf edilip, elde edilen lityum ve kobalt sülfat, elektrikli araçların bataryalarının ham maddesi olarak ekonomiye kazandırılıyor.