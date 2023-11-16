2023-11-16 17:21:42 Yerli silah üretiminde önemli adım! Yeni yatırımlar hayata geçiriliyor
Türk savunma sanayisi bünyesinde orta kalibre silah sistemleri üretiminde görev alan Çankırı Silah Fabrikası'nın kabiliyet ve kapasitesi modernizasyon çalışmasıyla artırılacak. Makina ve techizat yatırımlarının da katkısıyla proje sonunda tesiste yılda 30 adet 35 milimetre çift namlulu uçaksavar topu, 1000 adet 40 milimetre tamburalı bombaatar, 400 adet 40 milimetre otomatik bombaatar, 1000 adet 12,7 milimetre uçaksavar makinalı tüfek ve 20 adet 105 milimetre BORAN obüsü üretim kapasitesine ulaşılacak.