Yerli silah üretiminde önemli adım! Yeni yatırımlar hayata geçiriliyor

Fabrikada üretim tesislerinin yanında birçok test ve muayene altyapısı bulunuyor. MKE Çankırı Silah Fabrikası, 74 bin metrekare kapalı, 1 milyon 342 bin metrekare açık alan olmak üzere toplamda 1 milyon 416 bin metrekare alanda faaliyetlerini sürdürüyor.