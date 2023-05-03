  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
6
Yerli otomobil TOGG'da Çankırı'da görücüye çıktı

2023-05-03 19:24:53
Yerli otomobil TOGG'da Çankırı'da görücüye çıktı

Çankırı'da tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

#1
Foto - Yerli otomobil TOGG'da Çankırı'da görücüye çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı milletvekili adayı Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili ve milletvekili adayı Salim Çivitcioğlu ile Togg'u kullanarak kent turu yaptıktan sonra alışveriş merkezi önünde hazırlanan alana geldi. "Anadolu kırmızısı" otomobili inceleyen Çankırılılar, otomobili deneyimleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Akbaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, gençlere söz verdiğini, Anadolu kırmızısı Togg'u Çankırı'ya getirdiklerini söyledi.

#2
Foto - Yerli otomobil TOGG'da Çankırı'da görücüye çıktı

Togg ile önce Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde öğrencileri ziyaret ettiklerini, daha sonra kent merkezinde vatandaşlarla buluştuklarını anlatan Akbaşoğlu, "Gençlerimizle, kadınıyla, erkeğiyle, torunuyla, dedesiyle hep beraber milli gururumuz Togg'umuzun yanındayız. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz mutlaka yapacağız, Devrim otomobilin başına gelenleri unutmuyoruz. Biz en iyisini, en teknolojik cihazını yerli ve milli otomobilimizi yapacağız, bunun için 5 babayiğit arıyorum.' demişti. Her türlü imkanı sunacağını ifade etmişti. İşte ete kemiğe büründü. Artık Türkiye'nin yollarında, Çankırı'nın sokaklarında Togg göründü. 'Yaparsa AK Parti yapar' sözünün, 'Yaparsa Erdoğan yapar' sözünün hep beraber gerçekleştiğini görüyoruz." diye konuştu.

#3
Foto - Yerli otomobil TOGG'da Çankırı'da görücüye çıktı

Türkiye'nin denizlerde, karada, havada her yerde olduğunun altını çizen Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

#4
Foto - Yerli otomobil TOGG'da Çankırı'da görücüye çıktı

"Togg ile Altay tankı ile karada, TCG Anadolu gemimizle denizlerde, milli muharip uçağımız KAAN ile HÜRJET, Atak, GÖKBEY ile havadayız. Dolayısıyla bu millet kendine Erdoğan ile öz güvenini öyle bir ortaya koydu ki... O sebepledir ki Biden, 'Erdoğan'ı devirmeliyiz' demek durumunda kaldı. Çünkü Erdoğan bir dünya lideri. Biden'in ortaya koyduğu senaryonun figüranlığını üstlenenler asla başarılı olamayacaklar. Çünkü bu millet manda ve himayeyi kabul etmez, vesayeti kabul etmez. Bu millet yüzyıl önce Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde nasıl istiklal mücadelesini ortaya koydu ve başarı kazandıysa Mustafa Kemal Paşa'nın bir başka ilkesi tam bağımsız Türkiye ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedeflerini gerçekleştiren liderin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yakinen biliyor, bunu somut bir şekilde görüyor, bu münasebetle bütün desteğini Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek milletçe ortaya koyuyor."

#5
Foto - Yerli otomobil TOGG'da Çankırı'da görücüye çıktı

Aracı inceleyen vatandaşlardan Elif Dursun da otomobilin çok güzel olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Dilara Yurdunkulu da otomobili çok beğendiğini vurgulayarak, "İlk defa Togg'u gördüm. Ehliyetimi yeni aldım, benim de böyle bir arabam olmasını isterdim." diye konuştu.

Karga İsrail bayrağını direkten çıkarıp yere attı! Bu İsrail’in sonu anlamına mı geliyor?
Gündem

Karga İsrail bayrağını direkten çıkarıp yere attı! Bu İsrail’in sonu anlamına mı geliyor?

İsrail'in bir güvenlik merkezinde yer alan direğe dikili İsrail Bayrağı bir karga tarafından çıkartılıp yere atıldı. Karganın İsrail bayrağı..
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den çok sert tepki! Kılıçdaroğlu Müslüman değil
Gündem

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den çok sert tepki! Kılıçdaroğlu Müslüman değil

Bir TV kanalında canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör ..
Erdoğan'dan flaş karar! AK Partili o milletvekili adaylarına büyük şok
Siyaset

Erdoğan'dan flaş karar! AK Partili o milletvekili adaylarına büyük şok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramda sahada çalışmayıp “tembellik” yapan milletvekili adaylarının listesini istediği, halkla temas..
ChatGPT ilk ‘cinayetini’ işledi!
Teknoloji

ChatGPT ilk ‘cinayetini’ işledi!

Çevrimiçi çalışma rehberleri sağlayan ABD merkezli Chegg, Pazartesi akşamı yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'ye yönelik "öğrenci ilgisindeki ..
Ahmet Davutoğlu insan içine çıkamayacak! Şok ifşaatlar! İşte şimdi hapı yuttu
Medya

Ahmet Davutoğlu insan içine çıkamayacak! Şok ifşaatlar! İşte şimdi hapı yuttu

Salih Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında, Ahmet Davutoğlu'nun insan içine çıkamayacak hale gelmesine sebep olacak ifşaatlarda bulundu. ..
Fatih Portakal onunla ilgili kararını açıkladı! Oyumu Muharrem İnce'ye...
Gündem

Fatih Portakal onunla ilgili kararını açıkladı! Oyumu Muharrem İnce'ye...

Sözcü TV'de ana haber sunucusu Fatih Portakal, 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye oy vermeyeceğini açıklayarak, "Ben..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23