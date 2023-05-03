Yerli otomobil TOGG'da Çankırı'da görücüye çıktı

"Togg ile Altay tankı ile karada, TCG Anadolu gemimizle denizlerde, milli muharip uçağımız KAAN ile HÜRJET, Atak, GÖKBEY ile havadayız. Dolayısıyla bu millet kendine Erdoğan ile öz güvenini öyle bir ortaya koydu ki... O sebepledir ki Biden, 'Erdoğan'ı devirmeliyiz' demek durumunda kaldı. Çünkü Erdoğan bir dünya lideri. Biden'in ortaya koyduğu senaryonun figüranlığını üstlenenler asla başarılı olamayacaklar. Çünkü bu millet manda ve himayeyi kabul etmez, vesayeti kabul etmez. Bu millet yüzyıl önce Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde nasıl istiklal mücadelesini ortaya koydu ve başarı kazandıysa Mustafa Kemal Paşa'nın bir başka ilkesi tam bağımsız Türkiye ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedeflerini gerçekleştiren liderin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yakinen biliyor, bunu somut bir şekilde görüyor, bu münasebetle bütün desteğini Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek milletçe ortaya koyuyor."