Yerli otomobil TOGG Zonguldak'ta görücüye çıktı

Alan, gazetecilere, kent için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "İnsanın konuşurken tüyleri diken diken oluyor. 27 Aralık 2019'da sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. Aynı renk, aynı plaka. Bugün sürmek nasip oldu. Gerçekten konuşurken insanın boğazı düğümleniyor. Bu gurur hepimizin. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 'İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz." diye konuştu.