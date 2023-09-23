2023-09-23 19:57:14 Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?
Yerli markamız Togg, Türkiye'de en çok gündem olan firmaların başında yer alıyor. İşte Togg T10X'in güncel fiyat listesi.
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Yerli markamız Togg, Türkiye'de en çok gündem olan firmaların başında yer alıyor. İşte Togg T10X'in güncel fiyat listesi.
Otomotiv sektörünün çiçeği burnunda oyuncusu Togg, ülkemizde en çok gündem olan firmaların başında geliyor.
Yerli üretici pazardaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ederken, bu noktada en çok merak edilen konulardan birisi de yerli otomobilin fiyatı. İşte Togg 2023 fiyat listesi!
Togg 2023 fiyat listesi ve özellikleri.
Otomotiv sektöründeki zam akımı tüm hızıyla sürüyor. Ülkemize yeni giriş yapan Tesla başta olmak üzere uzun yıllardır faaliyet gösteren birçok firma fiyatları birbiri ardına zam yapıyor. Bu kapsamda yeni bir araç satın almak isteyen kullanıcılar özellikle Togg konusunda ciddi bir araştırma içerisinde.
Togg C-SUV (T10X) teknik özellikleri Togg, C segmentte yer alacak 2 farklı SUV üretiyor. Her iki araçta da aynı altyapı söz konusu.
Kendi içinde ise 160 kW (kısa süre önce satışa çıkan tek motor-arkadan itiş) ve 320 kW (29 Ekim’de gelecek çift motor- dört çeker) şeklinde ikiye ayrılıyor. Ayrıca her iki seçenekte de uzun menzil paketinin olacağını belirtelim.
Otomobilin içerisinde sürücü takip sistemi sayesinde anlık olarak şoförün nabzı ve hayati verileri izlenebiliyor. Ayrıca aracın dış kısmında bulunan sensörler ve kameralar da hem otonom sürüş hem de sürücü asistanı olarak görev yapıyor.
Buna ek olarak, 12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uzunluğundaki uçtan uca ekran, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve Wi-Fi hot spot özelliği ile Snapdragon işlemcili dijital kokpit, Togg T10X modelinde standart olarak geliyor.
T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2. seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor.
Ayrıca T10X, Türkiye’de ve sınıfında ilk kez “yoğun trafik pilotu” asistan özelliği ile kullanıcıların 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırmasına olanak sağlıyor.
Bu özellik, 2023 yılında uzaktan güncellemeler V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan modellerde aktif hale gelecek.
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