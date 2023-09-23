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Otomotiv
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Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

2023-09-23 19:57:14
Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

Yerli markamız Togg, Türkiye'de en çok gündem olan firmaların başında yer alıyor. İşte Togg T10X'in güncel fiyat listesi.

#1
Foto - Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

Otomotiv sektörünün çiçeği burnunda oyuncusu Togg, ülkemizde en çok gündem olan firmaların başında geliyor.

#2
Foto - Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

Yerli üretici pazardaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ederken, bu noktada en çok merak edilen konulardan birisi de yerli otomobilin fiyatı. İşte Togg 2023 fiyat listesi!

#3
Foto - Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

Togg 2023 fiyat listesi ve özellikleri.

#4
Foto - Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

Otomotiv sektöründeki zam akımı tüm hızıyla sürüyor. Ülkemize yeni giriş yapan Tesla başta olmak üzere uzun yıllardır faaliyet gösteren birçok firma fiyatları birbiri ardına zam yapıyor. Bu kapsamda yeni bir araç satın almak isteyen kullanıcılar özellikle Togg konusunda ciddi bir araştırma içerisinde.

#5
Foto - Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

Togg C-SUV (T10X) teknik özellikleri Togg, C segmentte yer alacak 2 farklı SUV üretiyor. Her iki araçta da aynı altyapı söz konusu.

#6
Foto - Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

Kendi içinde ise 160 kW (kısa süre önce satışa çıkan tek motor-arkadan itiş) ve 320 kW (29 Ekim’de gelecek çift motor- dört çeker) şeklinde ikiye ayrılıyor. Ayrıca her iki seçenekte de uzun menzil paketinin olacağını belirtelim.

#7
Foto - Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

Otomobilin içerisinde sürücü takip sistemi sayesinde anlık olarak şoförün nabzı ve hayati verileri izlenebiliyor. Ayrıca aracın dış kısmında bulunan sensörler ve kameralar da hem otonom sürüş hem de sürücü asistanı olarak görev yapıyor.

#8
Foto - Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

Buna ek olarak, 12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uzunluğundaki uçtan uca ekran, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve Wi-Fi hot spot özelliği ile Snapdragon işlemcili dijital kokpit, Togg T10X modelinde standart olarak geliyor.

#9
Foto - Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2. seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor.

#10
Foto - Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

Ayrıca T10X, Türkiye’de ve sınıfında ilk kez “yoğun trafik pilotu” asistan özelliği ile kullanıcıların 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırmasına olanak sağlıyor.

#11
Foto - Yerli otomobil Togg ne kadar oldu?

Bu özellik, 2023 yılında uzaktan güncellemeler V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan modellerde aktif hale gelecek.

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