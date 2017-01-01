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Yerli güdümlü füzesinin testleri devam ediyor

  • Roketsan, yerli ve milli silah envanterine bir yenisini daha ekliyor. 3-40 km menzil aralığına sahip yüksek tahribat güçlü TRG-122 güdümlü füzesinin kalifikasyon testleri tamamlandı.

  • Roketsan'ın geliştirdiği GPS güdümlü füze TRG-122'nin fabrika kalifikasyon testleri tamamlandı.

    Sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde yapılacak deneme atışlarına geldi.

  • YÜKSEK İSABET VE TAHRİP GÜCÜ VAR

    TRG-122 muharebe birliklerine zamanında, doğru ve etkili ateş gücü desteği sağlıyor.

  • Yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde, 3 ila 40 kilometre menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedefler yoğun ve etkili şekilde ateş altına alınabiliyor.

  • TRG-122 füzesi, 18.4 kilogram ağırlıkla çelik bilyeli harp başlığı taşıyor.

  • 30 kilometre menzilde 30 metrenin altında vuruş hassasiyetine sahip olan TRG122, vurduğu hedef bölgesinde 40-80 metre çapta tahribat sağlıyor.

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