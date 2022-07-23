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Teknoloji-Bilişim
17
Yerli elektrikli traktör için kritik tarih açıklandı

2022-07-23 19:11:27
Yerli elektrikli traktör için kritik tarih açıklandı

Yerli elektrikli traktörün 2023 yılında seri üretime geçeceği açıklandı.

#1
Foto - Geçtiğimiz Ocak ayında, yerli elektrikli traktör için üretilen prototiplerin 39 farklı alanda yapılan testlerden başarılı not aldığı ve seri üretime geçilmesi yönünde adım atılacağı söylendi.

Geçtiğimiz Ocak ayında, yerli elektrikli traktör için üretilen prototiplerin 39 farklı alanda yapılan testlerden başarılı not aldığı ve seri üretime geçilmesi yönünde adım atılacağı söylendi.

#2
Foto - Zaman içerisinde bazı olumsuzluklar nedeniyle projenin iptal edildiği yönündeki iddialar gündeme geldi. Fakat bugün yapılan yeni paylaşımla birlikte akıllardaki soru işaretleri kalktı.

Zaman içerisinde bazı olumsuzluklar nedeniyle projenin iptal edildiği yönündeki iddialar gündeme geldi. Fakat bugün yapılan yeni paylaşımla birlikte akıllardaki soru işaretleri kalktı.

#3
Foto - Önder Yol ve Ziraat Girişim Sermayesi ortaklığında kurulan ZY Teknoloji tarafından üretilecek olan yerli elektrikli traktörün farklı kasa tiplerine sahip 2 modeli bulunuyor.

Önder Yol ve Ziraat Girişim Sermayesi ortaklığında kurulan ZY Teknoloji tarafından üretilecek olan yerli elektrikli traktörün farklı kasa tiplerine sahip 2 modeli bulunuyor.

#4
Foto - Dünyadaki diğer içten yanmalı ve hibrit motorlu rakiplerinden ayrılan asıl özelliği ise tıpkı Togg’da olduğu gibi tamamen elektrikli olması.

Dünyadaki diğer içten yanmalı ve hibrit motorlu rakiplerinden ayrılan asıl özelliği ise tıpkı Togg’da olduğu gibi tamamen elektrikli olması.

#5
Foto - Aracın özelliklerine baktığımızda Zy tarafından paylaşılan prototip verilerine göre 105+ beygire denk güç üreten bir motoru olacağını görüyoruz.

Aracın özelliklerine baktığımızda Zy tarafından paylaşılan prototip verilerine göre 105+ beygire denk güç üreten bir motoru olacağını görüyoruz.

#6
Foto - Tabii traktörlerde asıl önemli olan şey ne kadar tork ürettiği.

Tabii traktörlerde asıl önemli olan şey ne kadar tork ürettiği.

#7
Foto - Bu noktada ise 494+ Nm torka sahip olduğu belirtiliyor.

Bu noktada ise 494+ Nm torka sahip olduğu belirtiliyor.

#8
Foto - Fakat bu özelliklerin küçük modele mi yoksa büyüğüne mi ait olduğu şu an için belirsiz.

Fakat bu özelliklerin küçük modele mi yoksa büyüğüne mi ait olduğu şu an için belirsiz.

#9
Foto - Togg, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda seri üretim öncesi yapılan deneme üretimlerine başlayacağını söyledi.

Togg, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda seri üretim öncesi yapılan deneme üretimlerine başlayacağını söyledi.

#10
Foto - Aracın batarya kapasitesi ise 53+ kWh. Menzil için bir veri bulunmuyor. Normal şartlarda da ticari sınıftaki bir traktörü otomobiller ile kıyaslamak doğru olmayacaktır. Fakat fikir oluşturması açısından Renault Zoe’nin 52 kWh bataryaya sahip olduğunu ve 395 km’ye kadar menzil sunduğunu belirtelim.

Aracın batarya kapasitesi ise 53+ kWh. Menzil için bir veri bulunmuyor. Normal şartlarda da ticari sınıftaki bir traktörü otomobiller ile kıyaslamak doğru olmayacaktır. Fakat fikir oluşturması açısından Renault Zoe’nin 52 kWh bataryaya sahip olduğunu ve 395 km’ye kadar menzil sunduğunu belirtelim.

#11
Foto - Zy Teknoloji tarafından paylaşılan verilere göre, bu traktörler günümüzde satılan içten yanmalı motora sahip rakiplerine göre yüzde 90’a varan enerji tasarrufu sağlıyor.

Zy Teknoloji tarafından paylaşılan verilere göre, bu traktörler günümüzde satılan içten yanmalı motora sahip rakiplerine göre yüzde 90’a varan enerji tasarrufu sağlıyor.

#12
Foto - Güncelliğini yitirmiş olsa da birkaç yıl önce yapılan açıklamada 100 kilometrelik mesafeyi yalnızca 3 TL’lik maliyetle gidebildiği söylendi.

Güncelliğini yitirmiş olsa da birkaç yıl önce yapılan açıklamada 100 kilometrelik mesafeyi yalnızca 3 TL’lik maliyetle gidebildiği söylendi.

#13
Foto - Alışageldiğimiz dizel motorlu traktörlerden farklı olarak elektrik motorunun tüm imkanlarından faydalanan araç rakiplerinin aksine, en yüksek iş yükü altındayken bile oldukça sessiz bir şekilde çalışmasıyla öne çıkıyor. Buna ek olarak yine doğası gereği, bakım masrafları çok daha düşük olacak. Ayrıca ZY tarafından açıklanan verilere göre de 45 dakikanın altında bir hızlı şarj süresine sahip olacak. Burada kullanılacak şarj ünitesiyse aracın içerisine entegre edilecek.

Alışageldiğimiz dizel motorlu traktörlerden farklı olarak elektrik motorunun tüm imkanlarından faydalanan araç rakiplerinin aksine, en yüksek iş yükü altındayken bile oldukça sessiz bir şekilde çalışmasıyla öne çıkıyor. Buna ek olarak yine doğası gereği, bakım masrafları çok daha düşük olacak. Ayrıca ZY tarafından açıklanan verilere göre de 45 dakikanın altında bir hızlı şarj süresine sahip olacak. Burada kullanılacak şarj ünitesiyse aracın içerisine entegre edilecek.

#14
Foto - Tüm bunlara ek olarak, geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamada ortalama bir çiftçinin yıllık 133 bin TL yakıt giderini cebinde tutabileceği belirtilmişti. Tabii zaman içerisinde elektrik ve mazot fiyatları 2-3 katına kadar çıktı. Dolayısıyla şu anda bu miktarın 200 bin TL seviyesini aştığını söyleyebiliriz.

Tüm bunlara ek olarak, geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamada ortalama bir çiftçinin yıllık 133 bin TL yakıt giderini cebinde tutabileceği belirtilmişti. Tabii zaman içerisinde elektrik ve mazot fiyatları 2-3 katına kadar çıktı. Dolayısıyla şu anda bu miktarın 200 bin TL seviyesini aştığını söyleyebiliriz.

#15
Foto - Bu traktörlerin seri üretim tesisinin 2023’e kadar tamamlanması bekleniyor. 2023 içerisinde ise 1200 adet üretim yapılacak. Fakat devlet firmadan bu sayıyı 10 bin seviyesine çıkarmasını istiyor. Tabii bu bir anda olmayacaktır. Ancak 2024 ila 2025 yıllarında bu hedefe de ulaşılması bekleniyor.

Bu traktörlerin seri üretim tesisinin 2023’e kadar tamamlanması bekleniyor. 2023 içerisinde ise 1200 adet üretim yapılacak. Fakat devlet firmadan bu sayıyı 10 bin seviyesine çıkarmasını istiyor. Tabii bu bir anda olmayacaktır. Ancak 2024 ila 2025 yıllarında bu hedefe de ulaşılması bekleniyor.

#16
Foto - Güç (Bg): 105+ Tork (Nm): 494+ Batarya kapasitesi (kWh): 53+ Manevra (Wd): 4+ Hızlı şarj: 45 dakikada tam dolum

Güç (Bg): 105+ Tork (Nm): 494+ Batarya kapasitesi (kWh): 53+ Manevra (Wd): 4+ Hızlı şarj: 45 dakikada tam dolum

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