Yerli elektrikli traktör için kritik tarih açıklandı

Alışageldiğimiz dizel motorlu traktörlerden farklı olarak elektrik motorunun tüm imkanlarından faydalanan araç rakiplerinin aksine, en yüksek iş yükü altındayken bile oldukça sessiz bir şekilde çalışmasıyla öne çıkıyor. Buna ek olarak yine doğası gereği, bakım masrafları çok daha düşük olacak. Ayrıca ZY tarafından açıklanan verilere göre de 45 dakikanın altında bir hızlı şarj süresine sahip olacak. Burada kullanılacak şarj ünitesiyse aracın içerisine entegre edilecek.