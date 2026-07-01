Yerli ChatGPT geliyor: Türk gibi düşünüp, cevap verecek! İşte herkesin merak ettiği ismi
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ve "yerli ChatGPT" olarak nitelendirilen BİLGE isimli dil modeli, genel kullanıma açılmak için gün sayıyor. Türkiye'nin kültürel bağlamını ve Türkçeyi birincil düşünce dili olarak işleyecek olan model, yabancı sistemlerin aksine yerel verilerle çalışarak dijital bağımsızlığa katkı sağlamayı amaçlıyor. Kamu hizmetlerinden bankacılığa kadar geniş bir yelpazede kullanılması beklenen BİLGE, yerli yazılım altyapısını güçlendirecek.