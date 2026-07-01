Yerli ChatGPT geliyor: Türk gibi düşünüp, cevap verecek! İşte herkesin merak ettiği ismi

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen yerli büyük dil modeli BİLGE, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından genel kullanıma açılmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde geliştirilen sistem, Türkçenin dil yapısı ve kültürel bağlamını merkeze alan bir yapay zekâ modeli olarak tasarlandı. Modelin, “varsayılan kültür” yerine Türkiye’yi referans alan bir anlayışla geliştirildiği ve Türkçeyi birincil düşünce dili olarak işleyeceğinin altı çizildi. BİLGE'nin, yalnızca çeviri yapan bir sistem olmaktan ziyade bağlamı anlayarak doğal, akıcı ve doğru ifadeler üretebilen bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Sistem ayrıca Türkçeyi daha düşük maliyetle, daha hızlı ve daha verimli şekilde işleyebilme kapasitesiyle ön planda. Uzun metinleri özetleme, anlam bütünlüğünü koruma ve kültürel referansları doğru aktarma gibi yetenekleriyle öne çıkıyor.