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Yerli ChatGPT geliyor: Türk gibi düşünüp, cevap verecek! İşte herkesin merak ettiği ismi

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Yerli ChatGPT geliyor: Türk gibi düşünüp, cevap verecek! İşte herkesin merak ettiği ismi

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ve "yerli ChatGPT" olarak nitelendirilen BİLGE isimli dil modeli, genel kullanıma açılmak için gün sayıyor. Türkiye'nin kültürel bağlamını ve Türkçeyi birincil düşünce dili olarak işleyecek olan model, yabancı sistemlerin aksine yerel verilerle çalışarak dijital bağımsızlığa katkı sağlamayı amaçlıyor. Kamu hizmetlerinden bankacılığa kadar geniş bir yelpazede kullanılması beklenen BİLGE, yerli yazılım altyapısını güçlendirecek.

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Foto - Yerli ChatGPT geliyor: Türk gibi düşünüp, cevap verecek! İşte herkesin merak ettiği ismi

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen yerli büyük dil modeli BİLGE, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından genel kullanıma açılmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde geliştirilen sistem, Türkçenin dil yapısı ve kültürel bağlamını merkeze alan bir yapay zekâ modeli olarak tasarlandı. Modelin, “varsayılan kültür” yerine Türkiye’yi referans alan bir anlayışla geliştirildiği ve Türkçeyi birincil düşünce dili olarak işleyeceğinin altı çizildi. BİLGE'nin, yalnızca çeviri yapan bir sistem olmaktan ziyade bağlamı anlayarak doğal, akıcı ve doğru ifadeler üretebilen bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Sistem ayrıca Türkçeyi daha düşük maliyetle, daha hızlı ve daha verimli şekilde işleyebilme kapasitesiyle ön planda. Uzun metinleri özetleme, anlam bütünlüğünü koruma ve kültürel referansları doğru aktarma gibi yetenekleriyle öne çıkıyor.

#2
Foto - Yerli ChatGPT geliyor: Türk gibi düşünüp, cevap verecek! İşte herkesin merak ettiği ismi

BİLGE’nin Türkçe ve İngilizce arasında çeviri yapabildiği, özel isimler ve deyimleri bağlama uygun şekilde yorumlayabildiği belirtildi. Hukuki metin analizi, mevzuat sorgulama ve kurumsal bilgi sistemleriyle entegrasyon gibi alanlarda da kullanılabileceği ifade de özellikleri arasında. Yapay zekânın kamu hizmetlerinden sağlığa, eğitimden bankacılığa kadar geniş bir kullanım alanına sahip olacağı; özellikle doküman analizi ve karar destek süreçlerinde önemli rol üstleneceği öngörülüyor.

#3
Foto - Yerli ChatGPT geliyor: Türk gibi düşünüp, cevap verecek! İşte herkesin merak ettiği ismi

Model, ulusal verilerin Türkiye içinde işlenmesini hedefleyerek dijital bağımsızlığa katkı sağlamayı amaçlıyor. Yerli yapay zekâ altyapısının güçlendirilmesi ve kurumsal verimliliğin artırılması da projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

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Foto - Yerli ChatGPT geliyor: Türk gibi düşünüp, cevap verecek! İşte herkesin merak ettiği ismi

BİLGE’nin ne zaman ve hangi koşullarla kullanıma açılacağına ilişkin detayların ise TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilerleyen süreçte duyurulacağı bildirildi.

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