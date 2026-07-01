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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

Trafik sigortasında bugün yeni başlayan uygulamaya göre, değer kaybı başvuruları kaza doyasına dahil edilecek. Tek eksperin hazırlayacağı ortak rapor sayesinde hak sahipleri tazminatlarına çok daha hızlı ulaşacak.

#1
Foto - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

Yeni düzenlemeyle birlikte trafik sigortalarında değer kaybı tazminatları, maddi hasarlarla birlikte ayrıca başvuru gerekmeksizin hesaplanacak. Sigortalıların aracı kurumlara başvurmasına gerek kalmazken, değer kaybı nedeniyle açılan dava süreçlerinin azalması, hasar işlemlerinin hızlanması ve maliyetlerin düşmesinin sigortalılara olumlu şekilde yansıması bekleniyor.

#2
Foto - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" başlıklı tebliği, Resmi Gazete'nin 12 Haziran tarihli sayısında yayımlanmıştı. Söz konusu tebliğ bugün itibarıyla uygulamaya alınacak.

#3
Foto - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

ARACI KURUMLARIN YÜKSEK KOMİSYON DÖNEMİ KAPANACAK Son yıllarda zorunlu trafik sigortasında özellikle araç değer kaybı tazminatları konusunda sigortalılar, sigorta şirketleri ve çeşitli aracı yapılar arasında uyuşmazlıklar yaşanıyordu. Değer kaybı taleplerinin ayrı bir süreç olarak yürütülmesi, farklı eksper raporlarının düzenlenmesi ve yüksek komisyon talep eden bazı aracı yapıların devreye girmesi süreci uzatarak maliyetleri de artırıyordu. Bu sorunların giderilmesi amacıyla SEDDK, hasar süreçlerini sadeleştirmeyi, standartlaştırmayı ve sigortalının sisteme doğrudan erişimini kolaylaştırmayı hedefledi.

#4
Foto - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

Yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatının ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanması, hasar başvurularında doğrulanmış iletişim bilgisinin kullanılması ve uyuşmazlıkların azaltılması hedefleniyor. Sektör açısından en önemli beklenti ise değer kaybı kaynaklı tahkim ve dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün zaman içinde sigortalılara olumlu yansıması olacak.

#5
Foto - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

"MADDİ HASAR BAŞVURUSU DEĞER KAYBINI DA KAPSAYACAK, HESAPLAMALAR STANDARTLAŞACAK" Maddi hasar başvurusu değer kaybını da kapsayacak, hesaplamalar standartlaşacak Düzenlemenin en önemli değişikliği araç değer kaybı süreçlerinde görülüyor. Yeni sistemde trafik kazası sonrasında maddi hasarı inceleyecek eksper, merkezi atama sistemiyle belirlenecek. Aynı eksper hem araç hasarını hem de araç değer kaybını tek rapor içerisinde değerlendirecek. Sigortalının ayrıca değer kaybı başvurusu yapmasına gerek kalmayacak. Maddi hasar başvurusu, değer kaybı talebini de kapsayacak. Bu sayede ikinci bir eksper atanmasına ve yeni bir dosya açılmasına ihtiyaç duyulmayacak. Ayrıca araç değer kaybı hesaplamalarında ortak kriterler esas alınacak. Eksperler hesaplama yaparken aracın markası, model yılı, kullanım durumu, hasarın niteliği, hasar gören parçalar ve aracın piyasa özellikleri gibi kriterleri dikkate alacak. Söz konusu standart yaklaşımın farklı hesaplamalardan kaynaklanan anlaşmazlıkları azaltması bekleniyor.

#6
Foto - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

"SİGORTA ŞİRKETİNE DOĞRUDAN ULAŞILABİLECEK, TAZMİNAT SÜRECİ ŞEFFAFLAŞACAK" Sigorta şirketine doğrudan ulaşılabilecek, tazminat süreci şeffaflaşacak Geçmiş uygulamada bazı aracı yapılar, değer kaybı başvurularını takip ederek yüksek komisyonlar talep edebiliyordu. Yeni sistemle birlikte ise değer kaybı süreci doğrudan hasar dosyasına entegre edilecek. Sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Hak sahipleri, sigorta şirketine doğrudan ulaşabilecek. Bu yaklaşımın hem vatandaş üzerindeki mali yükü azaltması hem de haksız kazanç alanlarını daraltması amaçlanıyor. Bununla birlikte eksper raporunun sigorta şirketine ulaşmasının ardından şirket, hesaplanan değer kaybı tutarını hak sahibine bildirecek. Ayrıca e-Devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu bilgileri kullanılarak sigortalılar süreç hakkında doğrudan bilgilendirilecek. Bilgilendirme mekanizmasının güçlendirilmesiyle hak sahipleri süreci daha yakından takip edebilecek. Tazminat süreci daha şeffaf hale gelecek.

#7
Foto - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

"SİGORTA ŞİRKETİNE DOĞRUDAN ULAŞILABİLECEK, TAZMİNAT SÜRECİ ŞEFFAFLAŞACAK" Sigorta şirketine doğrudan ulaşılabilecek, tazminat süreci şeffaflaşacak Geçmiş uygulamada bazı aracı yapılar, değer kaybı başvurularını takip ederek yüksek komisyonlar talep edebiliyordu. Yeni sistemle birlikte ise değer kaybı süreci doğrudan hasar dosyasına entegre edilecek. Sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Hak sahipleri, sigorta şirketine doğrudan ulaşabilecek. Bu yaklaşımın hem vatandaş üzerindeki mali yükü azaltması hem de haksız kazanç alanlarını daraltması amaçlanıyor. Bununla birlikte eksper raporunun sigorta şirketine ulaşmasının ardından şirket, hesaplanan değer kaybı tutarını hak sahibine bildirecek. Ayrıca e-Devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu bilgileri kullanılarak sigortalılar süreç hakkında doğrudan bilgilendirilecek. Bilgilendirme mekanizmasının güçlendirilmesiyle hak sahipleri süreci daha yakından takip edebilecek. Tazminat süreci daha şeffaf hale gelecek.

#8
Foto - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

SAĞLIK VE SAKATLIK TEMİNATLARINA NETLİK GETİRİLDİ Öte yandan sağlık teminatları konusunda da çeşitli netleştirmeler yapıldı. Trafik kazası sonucu oluşan tedavi giderleri SGK tarafından karşılanmaya devam edecek. Geçici iş göremezlik ödemeleri trafik sigortasının sakatlık teminatından karşılanacak. Sürekli sakatlık tazminatları sakatlanma teminatı kapsamında ödenecek. Sürekli sakatlık raporu öncesi ve sonrasındaki bakıcı giderleri sağlık giderleri teminatı kapsamında değerlendirilecek. Bu düzenlemelerle uygulamadaki görev ve sorumluluk alanlarının daha açık şekilde belirlenmesi amaçlanıyor.

#9
Foto - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

"ONARIMLARDA ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI ESAS OLACAK" Araç onarımlarında temel ilke olarak orijinal parça kullanımı benimsendi. Ancak, orijinal parçanın temin edilememesi, teknik olarak değiştirme imkanının bulunmaması veya araç sahibinin onay vermesi durumlarında yeniden kullanılabilir ya da eşdeğer parçaların kullanılmasına imkan tanınacak. Hasar gören parçanın orijinal olmaması halinde ise parçanın onarımı mümkün değilse yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parça ile değiştirilebileceği belirtiliyor. Eşdeğer parça kullanımına ilişkin standartların netleşmesi, onarım kalitesine ilişkin belirsizliklerin azaltılmasını amaçlıyor. Araç değer kaybı uyuşmazlıkları, sigorta tahkim sistemine taşınan dosyaların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyordu. Yeni düzenlemeyle tek eksper uygulaması, standart hesaplama yöntemi, aynı başvuruda hem onarım hem de değer kaybı ihbarının yapılmış sayılması, mağdurun doğrulanmış telefon numarasının kullanılması ve süreçlerin dijitalleşmesi sayesinde vatandaşların tazminata daha hızlı ve şeffaf şekilde erişmesi hedefleniyor. Böylece uyuşmazlıkların ve yargılama maliyetlerinin azalması bekleniyor.

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