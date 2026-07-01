Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

"MADDİ HASAR BAŞVURUSU DEĞER KAYBINI DA KAPSAYACAK, HESAPLAMALAR STANDARTLAŞACAK" Maddi hasar başvurusu değer kaybını da kapsayacak, hesaplamalar standartlaşacak Düzenlemenin en önemli değişikliği araç değer kaybı süreçlerinde görülüyor. Yeni sistemde trafik kazası sonrasında maddi hasarı inceleyecek eksper, merkezi atama sistemiyle belirlenecek. Aynı eksper hem araç hasarını hem de araç değer kaybını tek rapor içerisinde değerlendirecek. Sigortalının ayrıca değer kaybı başvurusu yapmasına gerek kalmayacak. Maddi hasar başvurusu, değer kaybı talebini de kapsayacak. Bu sayede ikinci bir eksper atanmasına ve yeni bir dosya açılmasına ihtiyaç duyulmayacak. Ayrıca araç değer kaybı hesaplamalarında ortak kriterler esas alınacak. Eksperler hesaplama yaparken aracın markası, model yılı, kullanım durumu, hasarın niteliği, hasar gören parçalar ve aracın piyasa özellikleri gibi kriterleri dikkate alacak. Söz konusu standart yaklaşımın farklı hesaplamalardan kaynaklanan anlaşmazlıkları azaltması bekleniyor.