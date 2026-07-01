Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık bu işlemlere gerek kalmadı

"ONARIMLARDA ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI ESAS OLACAK" Araç onarımlarında temel ilke olarak orijinal parça kullanımı benimsendi. Ancak, orijinal parçanın temin edilememesi, teknik olarak değiştirme imkanının bulunmaması veya araç sahibinin onay vermesi durumlarında yeniden kullanılabilir ya da eşdeğer parçaların kullanılmasına imkan tanınacak. Hasar gören parçanın orijinal olmaması halinde ise parçanın onarımı mümkün değilse yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parça ile değiştirilebileceği belirtiliyor. Eşdeğer parça kullanımına ilişkin standartların netleşmesi, onarım kalitesine ilişkin belirsizliklerin azaltılmasını amaçlıyor. Araç değer kaybı uyuşmazlıkları, sigorta tahkim sistemine taşınan dosyaların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyordu. Yeni düzenlemeyle tek eksper uygulaması, standart hesaplama yöntemi, aynı başvuruda hem onarım hem de değer kaybı ihbarının yapılmış sayılması, mağdurun doğrulanmış telefon numarasının kullanılması ve süreçlerin dijitalleşmesi sayesinde vatandaşların tazminata daha hızlı ve şeffaf şekilde erişmesi hedefleniyor. Böylece uyuşmazlıkların ve yargılama maliyetlerinin azalması bekleniyor.