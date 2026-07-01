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Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

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Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

Dünya Kupası'nda tarihi bir başarısızlığa imza atan A Milli Futbol Takımına yönelik eleştiriler artıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun futbolcular için 16 milyon dolar dağıtıldığı ve villaların kendilerine teslim edileceği yönündeki açıklamaları kamuoyunun tepkisini çekti. Başarısızlık karşısında hem Milli Takım hem de yola devam edilen teknik direktör Vincenzo Montella ödüllendirilirken başka ülkeler jet kararlar alarak teknik direktörlerin biletini kesti.

#1
Foto - Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bir diğer yandan da elenen ülkelerde başarısızlığın sonuçlarına ilişkin gelişmeler yaşanıyor. 2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan birçok takımın hocası istifa etmeye başladı. Dünya Kupası sonrasında peş peşe gelen ayrılıklar sonrası Türkiye'nin hocası Montella da yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

İşte Dünya Kupası'nda istifa eden teknik direktörler... Dünya Kupası'nda ilk ayrılık Tunus'ta gerçekleşti. Hedeflerinin uzağında kalan Tunus Milli Takımı'nda teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollar ayrıldı. Federasyon, ilk maçta 5-1'lik İsveç yenilgisi sonrası yeni bir yapılanmaya gitme kararı alarak Lamouchi ile yolları ayrıldı ve göreve Herve Renard getirildi.

#3
Foto - Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

Turnuvada beklentileri karşılayamayan ve ilk maçını kazanmasına rağmen gruptan çıkamayan Güney Kore'de teknik direktör Hong Myung-bo görevinden ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası performansının ardından istifa kararı alırken federasyon yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

#4
Foto - Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

Uzun yıllardır takımın başında bulunan Steve Clarke da Dünya Kupası sonrasında görevini bırakan isimlerden biri oldu. İskoçya'nın turnuvadaki yetersiz performansı ve grupta sadece 1 gol atması tepki çekmişti. Gruptan çıkamayan Steve Clarke, görevinden istifa etti. Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü Miroslav Koubek de Dünya Kupası sonrasında görevini bıraktı. Çekya, grupta sonuncu oldu ve Dünya Kupası'na veda eden ilk takımlardan birisi oldu.

#5
Foto - Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

Güney Amerika temsilcisi Uruguay'da da Dünya Kupası sonrası değişim rüzgarları esti. Hayal kırıklığıyla grupta sadece 2 puan toplayan ve elenmekten kurtulamayan Uruguay, 3 yıllık Bielsa dönemi sona erdi ve 70 yaşındaki efsane hoca görevinden istifa etti. Dünya Kupası'nda son istifa kararı Ekvador'dan geldi. Almanya'yı yenerek gruptan çıkmayı başaran Ekvador, bu sabah oynanan maçta rakibi Meksika'ya 2-0 mağlup oldu. Teknik direktör Sebastian Becaccece, alınan sonuçtan sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı.

#6
Foto - Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

Turnuvanın dikkat çeken ayrılıklarından biri de Hollanda'da yaşandı. Dünya Kupası'nda beklentilerin gerisinde kalan Portakallar'da, Ronald Koeman ile yollar ayrıldı. Hollanda Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

#7
Foto - Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

Dünya Kupası sonrasında teknik direktör tartışmalarının yaşandığı ülkelerden biri de Türkiye oldu. A Milli Takım'ın turnuvadaki performansının ardından kamuoyunda, Vincenzo Montella'nın istifası yönünde çağrılar yükseldi. Ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile yola devam edeceklerini açıklamıştı.

#8
Foto - Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

Dünya Kupası’nda teknik direktör istifaları peş peşe gelirken A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın Türkiye’nin Paraguay maçının ardından elenmesi sonrası yaptığı açıklamalar da dikkat çekmişti.

#9
Foto - Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

Montella, başarısız sonucu kadere bağlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: “"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 maçta bir denk gelir ama bize üst üste 2 maçta denk geldi. İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi.

#10
Foto - Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok. Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..."”

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