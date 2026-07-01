Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti
Dünya Kupası'nda tarihi bir başarısızlığa imza atan A Milli Futbol Takımına yönelik eleştiriler artıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun futbolcular için 16 milyon dolar dağıtıldığı ve villaların kendilerine teslim edileceği yönündeki açıklamaları kamuoyunun tepkisini çekti. Başarısızlık karşısında hem Milli Takım hem de yola devam edilen teknik direktör Vincenzo Montella ödüllendirilirken başka ülkeler jet kararlar alarak teknik direktörlerin biletini kesti.