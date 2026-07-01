Türkiye başarısızlığa 16 milyon dolar ve villa dağıtırken elin yabancısı affetmedi, biletlerini anında kesti

Montella, başarısız sonucu kadere bağlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: “"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 maçta bir denk gelir ama bize üst üste 2 maçta denk geldi. İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi.