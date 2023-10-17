2023-10-17 14:22:56 Yerin bin 300 metre altından çıkarılıyor, 11 ülkeye deli gibi satılıyor! Olacak iş değil! Hey maşallah
Ülkemizde üretilen doğal ilaç tüm dünyanın ilgisini çekti. Bu ilacı içende ne kramp ne de eklem ağrısı kalıyor. Yerin altından çıkarılan ilaç ülkemizden tam 11 ülkeye ihraç ediliyor. şifalı olan ürün sağlık çerçevesinde yok satıyor. İşte tüm detaylar... Tüm dünyada duyulan o ilaç Türkiye'de üretiliyor. Eklem ağrısı ve kramp ağrılarına anında son veren ilaç, yer altından çıkarılıyor. Kırklareli'nin Delice ilçesinde, yerin 1.300 metre derinliğinden çıkartılan doğal kaynak suyundan adeta şifa üretiliyor.