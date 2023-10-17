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Yerin bin 300 metre altından çıkarılıyor, 11 ülkeye deli gibi satılıyor! Olacak iş değil! Hey maşallah

2023-10-17 14:22:56
Yerin bin 300 metre altından çıkarılıyor, 11 ülkeye deli gibi satılıyor! Olacak iş değil! Hey maşallah

Ülkemizde üretilen doğal ilaç tüm dünyanın ilgisini çekti. Bu ilacı içende ne kramp ne de eklem ağrısı kalıyor. Yerin altından çıkarılan ilaç ülkemizden tam 11 ülkeye ihraç ediliyor. şifalı olan ürün sağlık çerçevesinde yok satıyor. İşte tüm detaylar... Tüm dünyada duyulan o ilaç Türkiye'de üretiliyor. Eklem ağrısı ve kramp ağrılarına anında son veren ilaç, yer altından çıkarılıyor. Kırklareli'nin Delice ilçesinde, yerin 1.300 metre derinliğinden çıkartılan doğal kaynak suyundan adeta şifa üretiliyor.

#1
Foto - Yerin bin 300 metre altından çıkarılıyor, 11 ülkeye deli gibi satılıyor! Olacak iş değil! Hey maşallah

Doğal kaynak suyundan üretilen coğrafi işaretli tuz, 11 ülkeye ihraç ediliyor. Yurt içinde de yoğun ilgi gören Delice tuzu, mineral bakımından zengin olması popüler kılıyor. Topraktan mineralleri toplayarak, sera havuzlarında kuruyunca ortaya çıkan şifalı tuz, kimyasal ortama girmeden hijyenik bir şekilde üretiliyor. Birçok ülkeye ihraç edilen şifalı tuz; ABD, Almanya, İsviçre, İngiltere, Avustralya, Belçika, Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelere satış yapılıyor. Yoğun talep gören tuz hem katı hem de sıvı halde satılıyor. İçerisinde bol miktarda magnezyum ve potasyum barındıran bu tuz, kramp ve eklem ağrılarını ortadan kaldırıyor.

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Foto - Yerin bin 300 metre altından çıkarılıyor, 11 ülkeye deli gibi satılıyor! Olacak iş değil! Hey maşallah

Genellikle sporcular tarafından tüketilen tuz hakkında ilk açıklamalar geldi. Mayi Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, detaylardan bahsetti. Kış mevsimlerinde, eksi 10 derece soğuklukta çıkan kaynak suyunun 21 derece ısıda olduğunu söyledi. Gözüyükarı, suyun termal olduğunu ve 1.300 metre derinlikte olduğunu, kaya tuzlarını eriterek çeşitli madenlerden çıktığını ve topraktaki tüm minarelleri bir mıknatıs gibi çektiğini duyurdu.

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Foto - Yerin bin 300 metre altından çıkarılıyor, 11 ülkeye deli gibi satılıyor! Olacak iş değil! Hey maşallah

Yer yüzüne çıkana kadar altın, gümüş, stronsiyum gibi daha birçok toprakta olanları içine katarak sodyum oranını düşürdüğü ifade edildi. Bu tuzun sodyum oranı yüzde 31 seviyelerine kadar düştüğünü işaret ederek, "Tuzun içerisinde magnezyum ve potasyum oldukça yüksek. O yüzden de bu tuzu kullananlarda tansiyon gibi rahatsızlık olmamaktadır. Yine bu tuzu kullananlarda kramp ve eklem ağrıları hiç görülmemektedir. Varsa da çok kısa zamanda kayboluyor. İçerisindeki magnezyum ve potasyumun yüksek olmasından kaynaklanıyor" açıklamasını yaptı.

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