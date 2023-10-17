Yerin bin 300 metre altından çıkarılıyor, 11 ülkeye deli gibi satılıyor! Olacak iş değil! Hey maşallah

Yer yüzüne çıkana kadar altın, gümüş, stronsiyum gibi daha birçok toprakta olanları içine katarak sodyum oranını düşürdüğü ifade edildi. Bu tuzun sodyum oranı yüzde 31 seviyelerine kadar düştüğünü işaret ederek, "Tuzun içerisinde magnezyum ve potasyum oldukça yüksek. O yüzden de bu tuzu kullananlarda tansiyon gibi rahatsızlık olmamaktadır. Yine bu tuzu kullananlarda kramp ve eklem ağrıları hiç görülmemektedir. Varsa da çok kısa zamanda kayboluyor. İçerisindeki magnezyum ve potasyumun yüksek olmasından kaynaklanıyor" açıklamasını yaptı.