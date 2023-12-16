2023-12-16 12:54:54 Yerel seçimler yaklaşırken, Akşener'den flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak
Kurtuluş Tayiz, CHP'nin işbirliği teklifini reddeden Meral Akşener'e yönelik parti içinden ve dışından yapılan baskıların sonuç vermediğine dikkat çekti. “İstifalarla yormaya, yıldırmaya çalıştıkları Akşener, bu kez CHP'ye yakın duran isimleri görevden alarak reste restle karşılık verdi” diyen Tayiz, “İYİ Parti, şu sıralar kendisini CHP kapanından kurtarma mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: