Yerel seçimler yaklaşırken, Akşener'den flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

İYİ Parti, şu sıralar kendisini CHP kapanından kurtarma mücadelesi veriyor. HDP ya da yeni adıyla DEM Partisi'nin ise seçenekleri sınırlı; CHP'yle yollarının retorikte ayrıldığını öne çıkarıp arka kapıdan yine beraber hareket edeceğe benziyorlar. Fakat bu sefer CHP'nin işi hiç kolay değil. Akşener'in sinyalini verdiği gibi adları "Mandacı ittifaka" çıkar ki, bu da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in siyasette sonunu getirir.”