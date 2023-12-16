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Medya
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Yerel seçimler yaklaşırken, Akşener'den flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

2023-12-16 12:54:54
Yerel seçimler yaklaşırken, Akşener'den flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Kurtuluş Tayiz, CHP'nin işbirliği teklifini reddeden Meral Akşener'e yönelik parti içinden ve dışından yapılan baskıların sonuç vermediğine dikkat çekti. “İstifalarla yormaya, yıldırmaya çalıştıkları Akşener, bu kez CHP'ye yakın duran isimleri görevden alarak reste restle karşılık verdi” diyen Tayiz, “İYİ Parti, şu sıralar kendisini CHP kapanından kurtarma mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Yerel seçimler yaklaşırken, Akşener'den flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

“CHP'nin işbirliği teklifini reddeden Meral Akşener'e yönelik parti içinden ve dışından yapılan baskılar sonuç vermedi. İstifalarla yormaya, yıldırmaya çalıştıkları Akşener, bu kez CHP'ye yakın duran isimleri görevden alarak reste restle karşılık verdi.

#2
Foto - Yerel seçimler yaklaşırken, Akşener'den flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

İYİ Parti'de sular dün de durulmadı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner (CHP'nin kasası olduğu iddia edilen Erdoğan Toprak'ın eşi), partisine yönelik suçlama dolu bir basın bildirisinin ardından istifa etti. Sıraya koydukları bu istifalarla Akşener üzerinde baskı oluşturmaya çalıştıkları son derece açık. İYİ Parti'de kaos çıkarmayı başarırlarsa Akşener'i istifaya zorlayabileceklerini hesaplıyorlar.

#3
Foto - Yerel seçimler yaklaşırken, Akşener'den flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Kulaktan kulağa "Akşener'in genel başkanlıkta kalıcı olmadığını" fısıldamaları da bu hesapları ele veriyor; içeriyi karıştırarak, kaos çıkararak, üst düzey istifaları devreye koyarak Akşener'i istifaya zorluyorlar. Fakat Meral Akşener, dün öyle stratejik bir hamle yaptı ki, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'u görevinden alarak "hadi bakalım el mi yaman bey mi yaman" dedi. Üçok'un görevden alınması tam da "restinizi görüyorum lakin tehditlerinize boyun eğmiyorum, reste rest" hamlesiydi.

#4
Foto - Yerel seçimler yaklaşırken, Akşener'den flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Akşener kendisine yönelik başlatılan bu algı operasyonuna karşı direnebilirse İYİ Parti'yi CHP'nin elinden kurtarabilir, "hür ve müstakil" bir partiye dönüştürebilir. CHP, ayrılıkçı Kürtçü siyaseti nasıl ki kendi uzantısı haline getirdiyse Türk milliyetçilerini de CHP'nin stepnesine dönüştürmek istiyor. CHP, 14-28 Mayıs seçimlerine kadar bunu başardı, şimdi ise zorlanıyor.

#5
Foto - Yerel seçimler yaklaşırken, Akşener'den flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

İYİ Parti, şu sıralar kendisini CHP kapanından kurtarma mücadelesi veriyor. HDP ya da yeni adıyla DEM Partisi'nin ise seçenekleri sınırlı; CHP'yle yollarının retorikte ayrıldığını öne çıkarıp arka kapıdan yine beraber hareket edeceğe benziyorlar. Fakat bu sefer CHP'nin işi hiç kolay değil. Akşener'in sinyalini verdiği gibi adları "Mandacı ittifaka" çıkar ki, bu da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in siyasette sonunu getirir.”

#6
Foto - Yerel seçimler yaklaşırken, Akşener'den flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

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